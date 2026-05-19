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Mansions in Gemeinde Budva, Montenegro

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Herrenhaus 10 zimmer in Buljarica, Montenegro
Band Preis reduziert
Herrenhaus 10 zimmer
Buljarica, Montenegro
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 752 m²
Etagenzahl 3
Incomplete house on the Cliff for sale in Buljarica, Montenegro. Directly from the owner. …
$637,583
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Herrenhaus 8 zimmer in Budva, Montenegro
Herrenhaus 8 zimmer
Budva, Montenegro
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 3
Продажа великолепного дома в пос лкеКулячиГлавный дом домещен с дрмом доя гостей закрытым ба…
$1,30M
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Immobilienangaben in Gemeinde Budva, Montenegro

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
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