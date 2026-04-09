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Langzeitmiete von Wohnungen in Bijela, Montenegro

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Bijela, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bijela, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 2
Diese modern eingerichtete Ein-Zimmer-Wohnung, 44 m2, befindet sich auf der zweiten Ebene ei…
$576
pro Monat
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