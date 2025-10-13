Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Langfristige Miete von Studios in Bar, Montenegro

Studio im Hotel Pharos. in Bar, Montenegro
Studio im Hotel Pharos.
Bar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5/8
Beste Lage: im Zentrum von Bar (Stadtteil Soho City), in der Nähe befinden sich ein Park, ei…
$469
pro Monat
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English, Русский, Српски
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
