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Langzeitmiete von Gewerbeimmobilien in Bar, Montenegro

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 40 m² in Bar, Montenegro
Gewerbefläche 40 m²
Bar, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
ID-650📍 Soho City📐 🏢 🛁 1 сану🚗 ▪ланировка:•• 2• Сану📄
$1,161
pro Monat
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