  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Gemeinde Bar
  4. Wohnimmobilien
  5. Kondominium
  6. Garage

Eigentumswohnungen mit Garage in Gemeinde Bar, Montenegro

3 immobilienobjekte total found
Condo in Bjelisi, Montenegro
Condo
Bjelisi, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 1/10
$101,762
Condo in Durmani, Montenegro
Condo
Durmani, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/5
Preis auf Anfrage
Condo in Bar, Montenegro
Condo
Bar, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 1
$210,068
Immobilienangaben in Gemeinde Bar, Montenegro

