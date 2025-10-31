Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Penthäuser mit Terrasse in Northern Region, Malta

Saint Pauls Bay
39
Mosta
36
Swieqi
35
Naxxar
18
2 immobilienobjekte total found
Penthouse 6 zimmer in Qawra, Malta
Penthouse 6 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 187 m²
Stockwerk 5/2
Qawra – Duplex Penthouse for Sale | Spacious and modern property featuring 2 bedrooms with t…
$448,408
Eine Anfrage stellen
Penthouse 6 zimmer in Qawra, Malta
Penthouse 6 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Stockwerk 7/1
Brand-New Penthouse with Breathtaking Sea Views 🌊 Welcome to this stunning 7th-floor pent…
$697,595
Eine Anfrage stellen
