Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Meerblick

Penthäuser am Meer in Northern Region, Malta

Saint Pauls Bay
39
Mosta
36
Swieqi
35
Naxxar
18
Zeig mehr
Penthouse Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Penthouse 6 zimmer in Qawra, Malta
Penthouse 6 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 6
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Stockwerk 7/1
Brand-New Penthouse with Breathtaking Sea Views 🌊 Welcome to this stunning 7th-floor pent…
$697,595
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Northern Region, Malta

mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen