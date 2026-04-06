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Bungalows in Naxxar, Malta

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5 immobilienobjekte total found
Bungalow in Naxxar, Malta
Bungalow
Naxxar, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Ein echter One-of-a-Kind, voll Möblierte Designer Bungalow in einem der Maltas Villengebiete…
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Bungalow in Naxxar, Malta
Bungalow
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Ein 1.100qm voll abgelöster Bungalow mit atemberaubendem Meerblick in diesem viel gesuchten …
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Bungalow 7 zimmer in Naxxar, Malta
Bungalow 7 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 490 m²
Etagenzahl 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
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Bungalow in Bahar ic Caghaq, Malta
Bungalow
Bahar ic Caghaq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Hoch fertig Bungalow auf einem tumolo mit großem pool und reifen garten genießen meer und lä…
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Bungalow in Naxxar, Malta
Bungalow
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
San Pawl Tat-Targa, Naxxar - Ein hervorragendes modernes 4 Schlafzimmer komplett freistehend…
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