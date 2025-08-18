Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow
  6. Garage

Bungalows mit Garage in Northern Region, Malta

Naxxar
4
Saint Pauls Bay
4
3 immobilienobjekte total found
Bungalow 8 zimmer in Qawra, Malta
Bungalow 8 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
Dieser exquisite, freistehende Bungalow liegt in unmittelbarer Nähe der atemberaubenden Stra…
$1,94M
Bungalow 7 zimmer in Naxxar, Malta
Bungalow 7 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 490 m²
Etagenzahl 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
Bungalow 8 zimmer in Qawra, Malta
Bungalow 8 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70M
