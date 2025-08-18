Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Northern Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow
  6. Meerblick

Bungalows am Meer in Northern Region, Malta

Naxxar
4
Saint Pauls Bay
4
3 immobilienobjekte total found
Bungalow 7 zimmer in Mellieha, Malta
Bungalow 7 zimmer
Mellieha, Malta
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 030 m²
Etagenzahl 2
This luxurious bungalow in the prestigious Santa Maria Estate, Mellieha, sits on an expansiv…
Preis auf Anfrage
Bungalow 8 zimmer in Qawra, Malta
Bungalow 8 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
Dieser exquisite, freistehende Bungalow liegt in unmittelbarer Nähe der atemberaubenden Stra…
$1,94M
Bungalow 8 zimmer in Qawra, Malta
Bungalow 8 zimmer
Qawra, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70M
