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Laden in Central Region, Malta

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Msida
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10 immobilienobjekte total found
Geschäft in Birkirkara, Malta
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Birkirkara, Malta
Willkommen in diesem brandneuen, hohen Standard, voll ausgestattet und voll von natürlichen …
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Geschäft in Msida, Malta
Geschäft
Msida, Malta
Ein Shop steht zum Verkauf in Msida zur Verfügung. Das Anwesen ist komplett fertig und berei…
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Geschäft in Sliema, Malta
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Sliema, Malta
Diese außergewöhnlich ansprechende Geschäftseinheit im Erdgeschoss im Zentrum von Sliema bie…
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Geschäft in Birkirkara, Malta
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Birkirkara, Malta
Dieses Gewerbeimmobilien auf Straßenebene in Birkirkara bietet einen kompakten, aber hocheff…
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Geschäft in Msida, Malta
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Msida, Malta
Anzahl der Badezimmer 1
Ein kompakter, gut gelegener Shop in Msida wird als Verkaufsobjekt angeboten. Diese attrakti…
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Geschäft in Sliema, Malta
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Sliema, Malta
Sliema Prime Commercial Street Level mit Office-Bewilligung (Eigentümer gibt Erlaubnis, Klas…
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Geschäft in Gzira, Malta
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Gzira, Malta
Brandneues fertiges Gewerbeimmobilien in einer belebten Straße Gzira Ideal für Shop oder Bür…
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Geschäft in Pieta, Malta
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Pieta, Malta
Shop zum Verkauf in Gwardamangia, bietet ein vielseitiges Layout geeignet für den Einzelhand…
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Geschäft in Birkirkara, Malta
Geschäft
Birkirkara, Malta
Ein Geschäft 100 Fuß tief um 16 Fuß breit auf 2 Stockwerken in einem übergehenden Gewerbegeb…
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Geschäft in Msida, Malta
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Msida, Malta
Dieser helle und frisch fertige 35 qm Laden befindet sich in einer zentralen Gegend von Msid…
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