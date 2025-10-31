Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Central Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Schwimmbad

Wohnungen mit Swimmingpool in Central Region, Malta

Saint Julians
119
Sliema
136
Msida
52
Birkirkara
109
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Penthouse 6 zimmer in Lija, Malta
Penthouse 6 zimmer
Lija, Malta
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 310 m²
Stockwerk 5/5
ATTARD – Exklusiv zum Verkauf mit RE/MAX - Dieser von einer sehr gut ausgestatteten und voll…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Central Region

penthäuser
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Central Region, Malta

mit Garage
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen