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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Bezirk Klaipeda, Litauen

Klaipeda
10
Polangen
3
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15 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 115 m² in Nehrung, Litauen
Gewerbefläche 115 m²
Nehrung, Litauen
Fläche 115 m²
Stockwerk 1
Exklusive Gelegenheit für Restaurant oder Café - Gastronomie Nida Zentrum mit Terrassen und …
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Gewerbefläche 29 m² in Polangen, Litauen
Gewerbefläche 29 m²
Polangen, Litauen
Fläche 29 m²
Stockwerk 2
Exklusive Möglichkeit, Gewerberäume im Zentrum von Palanga Gebäude zu mieten. Machst du dir …
$668
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Gewerbefläche 35 m² in Polangen, Litauen
Gewerbefläche 35 m²
Polangen, Litauen
Fläche 35 m²
Stockwerk 2
Exklusive Möglichkeit, Gewerberäume im Zentrum von Palanga Gebäude zu mieten. Machst du dir …
$1,210
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Gewerbefläche 51 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 51 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 51 m²
Stockwerk 4
$297
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Gewerbefläche 147 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 147 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 147 m²
$1,623
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Gewerbefläche 496 m² in Garsden, Litauen
Gewerbefläche 496 m²
Garsden, Litauen
Fläche 496 m²
Stockwerk 1
$1,449
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Gewerbefläche 50 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 50 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
$290
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Gewerbefläche 196 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 196 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 196 m²
Stockwerk 2
$1,391
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Gewerbefläche 13 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 13 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 13 m²
Stockwerk 1
$348
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Gewerbefläche 100 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 100 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
$464
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Gewerbefläche 13 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 13 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 13 m²
Stockwerk 2
$243
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Gewerbefläche 84 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 84 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 84 m²
Stockwerk 1
$1,025
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Gewerbefläche 4 254 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 4 254 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 4 254 m²
Stockwerk 1
$19,727
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Gewerbefläche 41 m² in Polangen, Litauen
Gewerbefläche 41 m²
Polangen, Litauen
Fläche 41 m²
Stockwerk 1
$812
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Gewerbefläche 170 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 170 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 170 m²
Stockwerk 1
$1,281
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