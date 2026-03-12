Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Vilnius
  4. Langfristige Vermietung

Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Vilnius, Litauen

89 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 64 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 64 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 64 m²
Stockwerk 1
$699
pro Monat
Gewerbefläche 17 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 17 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 17 m²
Stockwerk 1
EXCLUSIVE OPPORTUNITÄTEN! MODERNUS BIURAS VERSLO CENTRE "GOŠTAUTO 8" TO WHITE TILTO! Auf der…
$581
pro Monat
Gewerbefläche 67 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 67 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 67 m²
Stockwerk 2
$813
pro Monat
Gewerbefläche 46 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 46 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 46 m²
Stockwerk 1
Gewerbe-/Büroräume zur Miete in Vytenio g., Projekt "Skver namai", Vilnius Neue Geschäfts…
$1,337
pro Monat
Gewerbefläche 66 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 66 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 66 m²
Stockwerk 1
LEBENSMITTEL DER LICHTEN UND FUNKTIONEN IN DER SENAMIOR! _ _________________________________…
$1,744
pro Monat
Gewerbefläche 404 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 404 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 404 m²
Stockwerk 1
$3,513
pro Monat
Gewerbefläche 1 118 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 1 118 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 1 118 m²
Stockwerk 1
$9,087
pro Monat
Gewerbefläche 25 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 25 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 25 m²
Stockwerk 1
$725
pro Monat
Gewerbefläche 31 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 31 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 31 m²
$580
pro Monat
Gewerbefläche 91 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 91 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 91 m²
Stockwerk 1
$2,623
pro Monat
Gewerbefläche 37 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 37 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 37 m²
Stockwerk 1
$696
pro Monat
Gewerbefläche 126 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 126 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 126 m²
Stockwerk 2
$5,785
pro Monat
Gewerbefläche 500 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 500 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 500 m²
Stockwerk 1
$4,579
pro Monat
Gewerbefläche 32 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 32 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 32 m²
Stockwerk 1
$464
pro Monat
Gewerbefläche 30 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 30 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 30 m²
Stockwerk 1
$406
pro Monat
Gewerbefläche 56 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 56 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 56 m²
Stockwerk 1
$1,610
pro Monat
Gewerbefläche 900 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 900 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 900 m²
$3,442
pro Monat
Gewerbefläche 140 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 140 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 140 m²
Stockwerk 1
$2,493
pro Monat
Gewerbefläche 85 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 85 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 85 m²
Stockwerk 1
$696
pro Monat
Gewerbefläche 141 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 141 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 141 m²
Stockwerk 2
$1,472
pro Monat
Gewerbefläche 171 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 171 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 171 m²
Stockwerk 2
$1,784
pro Monat
Gewerbefläche 939 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 939 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 939 m²
Stockwerk 2
$9,274
pro Monat
Gewerbefläche 1 062 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 1 062 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 1 062 m²
Stockwerk 1
$3,694
pro Monat
Gewerbefläche 95 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 95 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 95 m²
Stockwerk 2
$820
pro Monat
Gewerbefläche 93 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 93 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 93 m²
Stockwerk 1
$1,391
pro Monat
Gewerbefläche 50 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 50 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
$522
pro Monat
Gewerbefläche 1 267 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 1 267 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 1 267 m²
Stockwerk 1
$7,860
pro Monat
Gewerbefläche 126 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 126 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 126 m²
Stockwerk 1
$754
pro Monat
Gewerbefläche 99 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 99 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 99 m²
Stockwerk 1
$1,545
pro Monat
Gewerbefläche 124 m² in Vilnius, Litauen
Gewerbefläche 124 m²
Vilnius, Litauen
Fläche 124 m²
Stockwerk 2
$1,157
pro Monat
