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Wohnimmobilien in Bezirk Ponewiesch, Litauen

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Ponewiesch
21
Poswol
3
Birsen
5
Rokischken
3
53 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 4/5
IN DER ZENTRALBEHÖRDE, DER RAMBYNO G. BASIC 2 CABLES NAME. COUNTRY FÜR DAS PROMOTION DES LOC…
$96,532
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 79 m²
Etagenzahl 2
79 qm Teil des Hauses in Venslaviškio g. Panevėžys. Grundstück zu einem Teil des Hauses - 3.…
$73,036
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Haus in Rokischken, Litauen
Haus
Rokischken, Litauen
Fläche 98 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF VON 4 CAMERA NAMAS G. ROLLING! 1967, Bau, ruhige Umgebung und perfekte Infrastruktu…
$52,670
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LDV InvestLDV Invest
Haus in Daukniskiai, Litauen
Haus
Daukniskiai, Litauen
Fläche 68 m²
Etagenzahl 2
SODO NAM SÜD SCHWEIZ MIT SKY 12.2 A - Ein Hübscher für Ihre POILSION! Machen Sie keine Entsc…
$41,437
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Wohnung 3 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 3/3
Im SECOND HEAD der DELIVERY CIRCUMSTANCEs - DIE EXKLUSIVE SALE OF FREEDOM IN THE AQUATIC BUI…
$241,930
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Wohnung 1 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 2/9
Neu renovierte 1 Zimmerwohnung in Nemuno str., Panevėžys. Die Wohnung befindet sich im 2. St…
$69,585
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Das Gartenhaus in der Nähe des Flusses Levens wird in Sodų g., Gassonsk., Bezirk Panevėžys v…
$34,123
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Haus in Birsen, Litauen
Haus
Birsen, Litauen
Fläche 66 m²
Etagenzahl 1
Das Haus wird mit Grundstücken in Biržai, Pasvalio g verkauft. Hausfläche - 66,03 m2. Slug B…
$52,169
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Wohnung 3 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/1
VERKAUFEN WAS BUT IN DER ALTER DER WACHSTUM mit einem LOW von 1.13 ARM, UND IN DER KONTEXT D…
$75,355
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Wohnung 3 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 4/5
VERKAUF DER RECHTS- UND FUNKTIONEN IM DRAWBASE G.! Sie sind auf der Suche nach einem Gehäuse…
$111,454
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Wohnung 2 zimmer in Birsen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Birsen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 5/5
2 Zimmer Wohnung zum Verkauf in Biržai. Geräumige 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf, 5 Etagen von…
$54,527
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Haus in Vainoriai, Litauen
Haus
Vainoriai, Litauen
Fläche 83 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER SOFTWARE IN FEED RAJ, HOWEVER K. NAM STRUCTED FERTILIZES, EXPLORATORY COLUMN, ON…
$29,367
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Haus in Butkiskiai, Litauen
Haus
Butkiskiai, Litauen
Fläche 84 m²
Etagenzahl 1
Das Haus, wo Ihre neue Geschichte beginnt! Ruhige Ecke im Bezirk Panevėžys - 84 qm Haus mit …
$102,070
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Haus in Kupischken, Litauen
Haus
Kupischken, Litauen
Fläche 65 m²
Etagenzahl 1
Das Haus wird mit 4 Aren von Grundstück Ugniagesi Straße, Kupiškis verkauft. Es gibt Sauna,…
$66,961
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Haus in Kupischken, Litauen
Haus
Kupischken, Litauen
Fläche 149 m²
Etagenzahl 2
Verkauft vier CABLES 'HOUSEHOLD! 1974, Bau, ruhige Umgebung und perfekte Infrastruktur - hi…
$81,276
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Haus in Tervydziai, Litauen
Haus
Tervydziai, Litauen
Fläche 77 m²
Etagenzahl 1
SALE SODIUM MIT WASSER TELLICAN UND 5 HA LOW TERM RURAL! ___________________________________…
$60,697
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Haus in Vizgiunai, Litauen
Haus
Vizgiunai, Litauen
Fläche 84 m²
Etagenzahl 1
SENT AUTMENTATION MIT MAXIMUM LOGBOOK im RURAL-AREA, DAS VIZGIOR-PREIS, im ROAD NATURAL ASYL…
$46,372
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Haus in Staniunai, Litauen
Haus
Staniunai, Litauen
Fläche 397 m²
Etagenzahl 2
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN MIT PRIVATE LAND 16.95 A, SEAT RAJ. - KOSTENLOSE DIVERSIFIKATION VON BA…
$230,322
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Haus in Kaubariskis, Litauen
Haus
Kaubariskis, Litauen
Fläche 29 m²
Etagenzahl 1
SALE VON SODO NAM SB "ROAD", AGUONS AL, KM KM HAUBARIŠKAS, INDEX RAJ. 6,11 JAHRE (CARRYING O…
$17,915
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER HAUSHALTE IN DER SICHERHEIT DES DELIVERY CENTRE. NAMAS ONE-AGE, SALE PART - 75,6…
$77,094
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Wohnung 2 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 3/3
2 Zimmer Wohnung mit 7 qm zu verkaufen in einem der attraktivsten Orte Panevėžys - Parko str…
$148,614
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Haus in Naujamiestis, Litauen
Haus
Naujamiestis, Litauen
Fläche 272 m²
Etagenzahl 2
Senden LIVE HAZARD V. KUDIKOS IN GATV, NEU, LAST RAJ. NAMAS TWO FEEDINGSTUFFS, WHOLESALE INS…
$171,998
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Wohnung 1 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 7/9
VERKAUF 1 KOLUMEN BUT MIT G., 67, SEPTINTAME HOWEVER, INDEX MIESTE. Es ist ein Beweis dafür,…
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Haus in Butkiskiai, Litauen
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Butkiskiai, Litauen
Fläche 84 m²
Etagenzahl 1
Das Haus, wo Ihre neue Geschichte beginnt! Ruhige Ecke im Bezirk Panevėžys - 84 qm Haus mit …
$103,178
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Haus in Rokischken, Litauen
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Rokischken, Litauen
Fläche 243 m²
Etagenzahl 2
UNIQUE NAMAS 5 CAUSES J. BASANAVIUS G. 15, ROXIC! Im Jahr 1982, Bau, ruhige Umgebung und na…
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Wohnung 2 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 5/5
Die 2 CABLES SHOULD SHAKE G. BUTTER VERORDNUNGEN, HEAT UND LICHT. SIGNIFIZANT NETWORKS - KOS…
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Haus in Birsen, Litauen
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Birsen, Litauen
Fläche 227 m²
Etagenzahl 2
Senden eines RESIDERED NAMAS AGARO G., BUILDINGS. IN DER ERGEBNISSE DER ERGEBNISSE HAUSHALTE…
$64,651
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Wohnung 3 zimmer in Poswol, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Poswol, Litauen
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/2
SALE SPREAD UND IHRE 3 SCHADEN BUT, BEGINE G. 107, SAVINGS! Auf der Suche nach komfortablen,…
$60,261
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Haus in Debikonys, Litauen
Haus
Debikonys, Litauen
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
SALE SICHERHEIT ZU DEBINAR K. Im MAJOR AREA. Debickonys - ein kleines Dorf in der Nähe von …
$44,415
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Haus in Pamarliskiai, Litauen
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Pamarliskiai, Litauen
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF EINES LIQUID MIT REGISTERED PAMATs, NAMO PROJECT, BAUGEWERBE! In einem gemütlichen N…
$76,805
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