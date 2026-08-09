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Wohnimmobilien in Ponewiesch, Litauen

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21 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 4/5
IN DER ZENTRALBEHÖRDE, DER RAMBYNO G. BASIC 2 CABLES NAME. COUNTRY FÜR DAS PROMOTION DES LOC…
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 79 m²
Etagenzahl 2
79 qm Teil des Hauses in Venslaviškio g. Panevėžys. Grundstück zu einem Teil des Hauses - 3.…
$73,036
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Wohnung 3 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 3/3
Im SECOND HEAD der DELIVERY CIRCUMSTANCEs - DIE EXKLUSIVE SALE OF FREEDOM IN THE AQUATIC BUI…
$241,930
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Wohnung 1 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 2/9
Neu renovierte 1 Zimmerwohnung in Nemuno str., Panevėžys. Die Wohnung befindet sich im 2. St…
$69,585
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Das Gartenhaus in der Nähe des Flusses Levens wird in Sodų g., Gassonsk., Bezirk Panevėžys v…
$34,123
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Wohnung 3 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 3
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/1
VERKAUFEN WAS BUT IN DER ALTER DER WACHSTUM mit einem LOW von 1.13 ARM, UND IN DER KONTEXT D…
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Wohnung 3 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 4/5
VERKAUF DER RECHTS- UND FUNKTIONEN IM DRAWBASE G.! Sie sind auf der Suche nach einem Gehäuse…
$111,454
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 76 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER HAUSHALTE IN DER SICHERHEIT DES DELIVERY CENTRE. NAMAS ONE-AGE, SALE PART - 75,6…
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Wohnung 2 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 2
Fläche 37 m²
Stockwerk 3/3
2 Zimmer Wohnung mit 7 qm zu verkaufen in einem der attraktivsten Orte Panevėžys - Parko str…
$148,614
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Wohnung 1 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 7/9
VERKAUF 1 KOLUMEN BUT MIT G., 67, SEPTINTAME HOWEVER, INDEX MIESTE. Es ist ein Beweis dafür,…
$35,146
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Wohnung 2 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 5/5
Die 2 CABLES SHOULD SHAKE G. BUTTER VERORDNUNGEN, HEAT UND LICHT. SIGNIFIZANT NETWORKS - KOS…
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 124 m²
Etagenzahl 1
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Wohnung 3 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/4
Verkauf von DIFFERENT, LIGHT UND SPREADEN 3 KOSTENLOS im SEAT CENTRE! Es ist eine tolle Gele…
$176,606
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Wohnung 2 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 4/5
VERKAUF 2 SCHAUEN BUT IN EINER DRAWN IN DER NEGOTIATION G! Auf der Suche nach einer gemütlic…
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Wohnung 3 zimmer in Ponewiesch, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Ponewiesch, Litauen
Zimmer 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 5/5
Verkauf von 3 HAUSHALTEN in J. BASANAVIČIUS G., MIESTO CENTRE. DIESE SIGNIFIZIERTE HAUSHALTE…
$90,511
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 98 m²
Etagenzahl 1
Außergewöhnliches Wohnhaus mit einem Grundstück von fast 6 Hektar im Bezirk Panevėžys, Krake…
$52,888
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 94 m²
Etagenzahl 1
Senden LIVE HAZARD E. in LIUTKEVIUS GATH, die INDIVIDUAL HAUSHALT QUARTER COUNTRY of the NEG…
$111,120
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 33 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Der Teil des Hauses verkauft 125.30 qm (geteilt vertikal als Hütte) ist Pušyno g. Panevėžys.…
$159,557
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 45 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
LIVE HAZARD S. DOUBTS DER REPUBLIK INDIVIDUELLE HAUSHALTE Im aktuellen Stand der Technik, al…
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Immobilienangaben in Ponewiesch, Litauen

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