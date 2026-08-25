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Wohnimmobilien in Rajongemeinde Kauen, Litauen

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Bastau
3
Memelburg
3
75 immobilienobjekte total found
Haus in Giraite, Litauen
Haus
Giraite, Litauen
Fläche 96 m²
Etagenzahl 2
Senden von SPACE 4 CASTLE PUNKT IN GIRAITAS, DAS MILONENGEBIET 4 Zimmer Ferienhaus zum Verk…
$332 715
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Haus in Giraite, Litauen
Haus
Giraite, Litauen
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
Die Heimat von Magnolian ist ein guter Ort, um hier zu leben... = "MAGNOLIJOS NAMAI - wahrsc…
$197 294
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Wohnung 2 zimmer in Uzliedziai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Uzliedziai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 2/2
FORMER-124; PRAKTISCHE AUSWAHL FÜR DIE AUSWAHL DER SITE In einer der beliebtesten Siedlunge…
$145 928
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DD CO DEDD CO DE
Haus in Waydensburg, Litauen
Haus
Waydensburg, Litauen
Fläche 186 m²
Etagenzahl 2
Exklusives Grundstück mit Haus in Kacerginė, erste Reihe von Nemunas. 11.76 ist ein Grundst…
$607 059
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Haus in Narsieciai, Litauen
Haus
Narsieciai, Litauen
Fläche 389 m²
Etagenzahl 2
Verkaufsraum 388,81 KV. 388,81 qm Wohnfläche, 16 Arens privater Innenhof, ein großes Wohnzim…
$402 760
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Wohnung 3 zimmer in Bastau, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Bastau, Litauen
Zimmer 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/2
Wohnung zum Verkauf in Kultur, Akacijos al. 30 - Frieden um die Natur Der Preis wird mit ei…
$77 050
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Haus in Smiltynai I, Litauen
Haus
Smiltynai I, Litauen
Fläche 39 m²
Etagenzahl 1
KOMPACT UND WIRTSCHAFT A + + KLASSENKOHÄSION MIT BRUTTLOGBUCH - VOS 1 km AUF DIE MILCH Kauno…
$186 786
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Haus in Pypliai, Litauen
Haus
Pypliai, Litauen
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
PARKYDAM BAUGEWERBE A + + NAMAS KAUNO R., PYP KI, JONINiai G., 2025 (INSTALLATION ~ 95%) ---…
$262 670
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Wohnung 3 zimmer in Giraite, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Giraite, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/2
Die Heimat von Magnolian ist ein guter Ort, um hier zu leben... = "MAGNOLIJOS NAMAI - wahrsc…
$180 950
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Haus in Zemaitkiemis, Litauen
Haus
Zemaitkiemis, Litauen
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
HAUSHALT GELB IN DER ERGEBNISSE NAMO, MIT BLUT UND GESETZ THERAY, UND AUDIBLE!!!! GRUNDSÄTZE…
$420 270
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Haus in Zemaitkiemis, Litauen
Haus
Zemaitkiemis, Litauen
Fläche 103 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF VON MODERNIOS-ARCHITEKTOREN A + + + KLASSE EIN HAUTENHAUSHALT Wenn Sie ein Zuhause …
$314 036
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Wohnung 1 zimmer in Girionys, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Girionys, Litauen
Zimmer 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 2/3
EIN ORT DER LEBENDIGEN RITTER UND DER NATUR. DIESES LICHT UND IHRE FÄHIGKEITEN SOLLTEN OHNE …
$70 044
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Haus in Arlaviskes, Litauen
Haus
Arlaviskes, Litauen
Fläche 83 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF SODO HOUSEHOLD IN ARLAVICOS ZU KADAGES UND NEMUNO! ---------------------------------…
$58 370
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Haus in Smiltynai I, Litauen
Haus
Smiltynai I, Litauen
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
Kapitalistisch rekonstruiertes Steinhaus an einem ruhigen Ort im Bezirk Kaunas Sie suchen e…
$75 836
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Haus in Sakiai, Litauen
Haus
Sakiai, Litauen
Fläche 77 m²
Etagenzahl 1
Hier finden Sie alle neuesten CAPITAL Immobilienanzeigen auf unserer Website www.capital.lt.…
$52 826
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Haus in Smiltynai I, Litauen
Haus
Smiltynai I, Litauen
Fläche 97 m²
Etagenzahl 1
DER ERSTE KÄUFER KANN DIE FASADO FARBE AUSWAHLEN! SPACE A + + CLASS COLLOCATED NAM IN CAUNO …
$229 982
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Haus in Sakiai, Litauen
Haus
Sakiai, Litauen
Fläche 191 m²
Etagenzahl 2
= = = = = = = = = = = = VERKAUFEN SIE IHR HAUSHALT MIT DER FORSTUMWELT - ZUR SENAMITION DES …
$583 709
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Haus in Smiltynai I, Litauen
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Smiltynai I, Litauen
Fläche 97 m²
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Haus in Piliuona, Litauen
Haus
Piliuona, Litauen
Fläche 64 m²
Etagenzahl 2
SALES SODO im REGIONAL PARK DER MILK MEMBERS Auf der Suche nach Frieden, Natur und Ort für …
$49 032
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Haus in Teleiciai, Litauen
Haus
Teleiciai, Litauen
Fläche 235 m²
Etagenzahl 2
Verkauf PRABAGUS NAMAS, PUKIA LOCACIA! IHRE HAUSHALT HAUSHALTEN UMWELT!!! DVI THERAS, LIVE T…
$537 014
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Haus in Pamaisupys, Litauen
Haus
Pamaisupys, Litauen
Fläche 233 m²
Etagenzahl 2
9 Minuten von der Altstadt von Kaunas entfernt und Sie sind bereits hier - in Paugaipėpys, i…
$560 362
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Haus in Slienava, Litauen
Haus
Slienava, Litauen
Fläche 41 m²
Etagenzahl 1
Verkaufe deinen Sohn weniger. Ein neu gebautes Blockhaus ist ideal für einen gemütlichen Som…
$58 371
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Haus in Noreikiskes, Litauen
Haus
Noreikiskes, Litauen
Fläche 97 m²
Etagenzahl 2
NEU A + + KLASSENKOSTEN IN NETZWERKEN, STRAND G. Die Buchung beginnt bereits! Für diejenig…
$326 878
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Haus in Uzliedziai, Litauen
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Uzliedziai, Litauen
Fläche 142 m²
Etagenzahl 2
Verkauft 142,18 m 2 Haus mit 5,12 m 2 Land und eine Garage von 17 m 2, ausgestattet mit Terr…
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Haus in Vaisvydava, Litauen
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Vaisvydava, Litauen
Fläche 202 m²
Etagenzahl 1
Ein Haus von 202,38 qm mit einem Grundstück von 11.53 Jahrhundert Vaišvėka, Kaunas Bezirk, w…
$445 955
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Wohnung 4 zimmer in Noreikiskes, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Noreikiskes, Litauen
Zimmer 4
Fläche 71 m²
Stockwerk 5/5
Geräumige 3 Zimmer Wohnung mit Terrasse und Balkon. - Die Wohnung ist hell und funktional. B…
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Haus in Draseikiai, Litauen
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Draseikiai, Litauen
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
MODERNUS A + + KLASSE HAUSHALT AUF DEN MÄRKTEN - INTRAVETHAUSHALT IN IHRER WOCHE! Zum Verka…
$303 529
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Haus in Domeikava, Litauen
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Domeikava, Litauen
Fläche 204 m²
Etagenzahl 2
SALE SPREADING SPREAD IN THE DOMECUS MIT THE SOUTHERN UND THE SOUTHERN SKIN Suche nach hoch…
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Haus in Guogai, Litauen
Haus
Guogai, Litauen
Fläche 83 m²
Etagenzahl 1
SODO SOUND CITIZENS, FOOD PRAIM - NETOLE FUSS, NETOLI MILCHMARKE Für diejenigen, die nach e…
$58 254
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Haus in Uzliedziai, Litauen
Haus
Uzliedziai, Litauen
Fläche 94 m²
Etagenzahl 1
Verkauft Yokes und Gelb eine HAUTE in Aufgaben! Suchen Sie ein neues Haus an einem ruhigen O…
$360 733
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