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Wohnungen in Rajongemeinde Kauen, Litauen

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15 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Uzliedziai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Uzliedziai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 2/2
FORMER-124; PRAKTISCHE AUSWAHL FÜR DIE AUSWAHL DER SITE In einer der beliebtesten Siedlunge…
$145 928
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Wohnung 3 zimmer in Bastau, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Bastau, Litauen
Zimmer 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/2
Wohnung zum Verkauf in Kultur, Akacijos al. 30 - Frieden um die Natur Der Preis wird mit ei…
$77 050
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Wohnung 3 zimmer in Giraite, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Giraite, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/2
Die Heimat von Magnolian ist ein guter Ort, um hier zu leben... = "MAGNOLIJOS NAMAI - wahrsc…
$180 950
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Wohnung 1 zimmer in Girionys, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Girionys, Litauen
Zimmer 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 2/3
EIN ORT DER LEBENDIGEN RITTER UND DER NATUR. DIESES LICHT UND IHRE FÄHIGKEITEN SOLLTEN OHNE …
$70 044
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Wohnung 4 zimmer in Noreikiskes, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Noreikiskes, Litauen
Zimmer 4
Fläche 71 m²
Stockwerk 5/5
Geräumige 3 Zimmer Wohnung mit Terrasse und Balkon. - Die Wohnung ist hell und funktional. B…
$208 968
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Wohnung 3 zimmer in Domeikava, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Domeikava, Litauen
Zimmer 3
Fläche 74 m²
Stockwerk 1/3
VERKAUFEN AN DIE BESCHWERDEN, DIE IM HAUSE DER 3 KAPSEL MIT SEINEM BETRIEB ENTHALTEN SIND, T…
$245 147
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Wohnung 3 zimmer in Valerava, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Valerava, Litauen
Zimmer 3
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/2
Die 3 KAPSULE, DIE MIT DEN 11,17 JAHREN DER NIEDERHALTUNGEN gesandt wurden K., KAUNO R. 3-Z…
$40 860
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Wohnung 1 zimmer in Babtai, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Babtai, Litauen
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 4/5
AUFBAU 1 KAMBAIUMBUTTER Suchen Sie ein kleines Gehäuse an einem ruhigen Ort oder ein Investi…
$23 348
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Wohnung 3 zimmer in Neveronys, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Neveronys, Litauen
Zimmer 3
Fläche 39 m²
Stockwerk 1/1
PARKYDAM 3-Zimmer-Wohnung mit 3,97 ARAS LOW In Kaunas Bezirk - SMILTIN I K. Die Zimmer zeich…
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Wohnung 1 zimmer in Noreikiskes, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Noreikiskes, Litauen
Zimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/1
Wohnung zum Verkauf 47 qm In Need - authentische Geschichte und Frieden in der Nähe der Stad…
$71 245
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Wohnung 3 zimmer in Uzliedziai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Uzliedziai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/2
VORGELEGTE VERFAHREN FÜR DIE STRASSENKARBON VON 3 KÄUFERN MIT THERAY, HONEY UND ZWECKSTELLE …
$203 131
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Wohnung 3 zimmer in Rotenhof, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Rotenhof, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/4
Verkauft MODERNUS IN DER BAU VON ALLEM NEUEN BAU, GUT NEUES BAU IN RUMÄNIEN! ---------------…
$193 208
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Wohnung 4 zimmer in Narsieciai, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Narsieciai, Litauen
Zimmer 4
Fläche 91 m²
Stockwerk 2/2
SENT SPACE hat sich mit ANDEREN UND HAZARD in den Dienst gestellt! Sie suchen nach Frieden, …
$233 367
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Wohnung 4 zimmer in Giraite, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Giraite, Litauen
Zimmer 4
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/2
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$197 294
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Wohnung 3 zimmer in Uzliedziai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Uzliedziai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/3
3 Zimmer Wohnung zu vermieten in Palanga, Litauen Geräumige, modern eingerichtete Wohnung i…
$204 299
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