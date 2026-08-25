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Wohnungen in Verbano Cusio Ossola, Italien

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Verbania
3
Omegna
3
57 immobilienobjekte total found
Wohnung 6 zimmer in Stresa, Italien
Wohnung 6 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
FP-T508. Es gibt ein kleines Gebäude zum Verkauf. Das Gebäude befindet sich am Ufer der Stad…
$1,17M
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Wohnung 3 zimmer in Cavandone, Italien
Wohnung 3 zimmer
Cavandone, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
FP-0031. Престижная квартира на продажу в Вербании с адом и видом на озеро МаджореПродается …
$666 050
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Wohnung 3 zimmer in Stresa, Italien
Wohnung 3 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
FP-T320. Schöne Wohnung im Zentrum von StresaSchöne Wohnung im Zentrum von Stresa im zweiten…
$292 127
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Wohnung 3 zimmer in Baveno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Baveno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
ID - 20059. VB-New Apartments in BavenoIn einem kleinen Wohnkomplex, bestehend aus nur 6 neu…
$385 608
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Wohnung 2 zimmer in Belgirate, Italien
Wohnung 2 zimmer
Belgirate, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Ferienwohnungen (Verkauf) » Italien » Lago Maggiore » BelgirateIn der Nähe des Zentrums von …
$268 757
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Wohnung 4 zimmer in Cavandone, Italien
Wohnung 4 zimmer
Cavandone, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
FP-T457. Wohnung auf zwei Ebenen im Zentrum von VerbaniaIn einem eleganten Herrenhaus im Zen…
$408 978
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Wohnung 5 zimmer in Bagnella, Italien
Wohnung 5 zimmer
Bagnella, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
ISM-060417-17. Ferienwohnungen mit Blick auf den schönen See - OrtaOmenja, in einer ruhigen …
$292 127
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Wohnung 2 zimmer in Belgirate, Italien
Wohnung 2 zimmer
Belgirate, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
ID - 20060. VB-Wohnungen in Belgirat Lago Maggiore- Die Wohnung befindet sich in einer Wohng…
$251 229
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Wohnung 4 zimmer in Stresa, Italien
Wohnung 4 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
ID - 20061. VB-Апартаменты с садом в СтрезеАпартаменты в резиденции со светским парком, с ви…
$385 608
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Wohnung 3 zimmer in Baveno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Baveno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
PL-PR-A09. Wohnung vor der Linie.In der malerischen Landschaft von Feriolo, in einer Residen…
$362 238
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Wohnung 4 zimmer in Stresa, Italien
Wohnung 4 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
PL-PR-A08. Luxus-Wohnung Lago Maggiore, Stresa, Verbano Cusio Ossola, PiemontExklusive Wohnu…
$817 956
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Wohnung 3 zimmer in Stresa, Italien
Wohnung 3 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
PL-PR-A10. 2-Zimmer-Wohnung in ruhiger Lage, sehr nah an der historischen Mitte von Stresa.I…
$327 182
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Wohnung 3 zimmer in Stresa, Italien
Wohnung 3 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
PL-PR_A03. Streak. Penthouse mit Blick auf den SeeStreak. Geräumiges Penthouse mit Terrassen…
$385 608
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Wohnung 3 zimmer in Stresa, Italien
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Stresa, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 162 m²
FP-T341. Ferienwohnungen (Verkauf) » Italien » Lago Maggiore » StresaAuf dem Hügel von Stres…
$397 293
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Wohnung 3 zimmer in Stresa, Italien
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Stresa, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
FP-T428. Schöne Wohnung auf zwei Ebenen in StresaSchöne Zwei-Level-Wohnung auf der dritten u…
$642 680
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Wohnung 4 zimmer in Baveno, Italien
Wohnung 4 zimmer
Baveno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
ISM-060417-4. Ein Penthouse mit Blick auf den See! - Baveno.Baveno ist ein schönes Penthouse…
$1,03M
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Wohnung 3 zimmer in Stresa, Italien
Wohnung 3 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
PL-PR_A10. Streak. Wohnung.Gemütliche Wohnung in einem kleinen Wohnkomplex, in der Nähe des …
$350 552
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Wohnung 5 zimmer in Stresa, Italien
Wohnung 5 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 142 m²
FP-T214. Wohnung in Stress mit 180° Blick auf den See und die Borromeo-InselnWohnung mit Bli…
$490 773
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Wohnung 2 zimmer in Baveno, Italien
Wohnung 2 zimmer
Baveno, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
FP-0084. Wohnung zum Verkauf in Baveno im ersten Stock der historischen Villa BarberisWohnun…
$701 105
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Wohnung 3 zimmer in Stresa, Italien
Wohnung 3 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 3
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Fläche 103 m²
FP-0016. Elegante Wohnung in Stresa mit Terrasse mit Blick auf den See und GartenWohnung zum…
$642 680
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Wohnung 3 zimmer in Baveno, Italien
Wohnung 3 zimmer
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Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
PL-PR_A19. Baveno. Lago Maggiore. Wohnung mit GartenBaveno. Lago Maggiore. Schöne 3-Zimmer m…
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Schlafräume 2
Fläche 130 m²
ID - 20058. VB-Drei-Zimmer-Wohnung in BavenoLago Maggiore, Baveno. Apartments auf zwei Ebene…
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Fläche 103 m²
PL-PR_A16. Wohnung mit herrlichem Blick auf den Lago MaggioreIn einem herrlichen Panoramabli…
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Schlafräume 4
Fläche 160 m²
ISM-060417-18. Gemütliche Wohnung in der Stadt Omenya am OrtsseeOmenja, im historischen Zent…
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Wohnung 3 zimmer in Ghiffa, Italien
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Schlafräume 2
Fläche 133 m²
FP-T337. Luxus-Wohnung im Erdgeschoss in Giffa (Lake Maggiore)In Giff, in der renommierten V…
$525 829
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Wohnung 4 zimmer in Stresa, Italien
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Schlafräume 3
Fläche 480 m²
FP-3307. Luxus-Wohnungen in einer renommierten alten Villa des späten 18. JahrhundertsNicht …
$2,34M
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Wohnung 4 zimmer in Oggebbio, Italien
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Oggebbio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
ID - 20014. VB- Ferienwohnungen in OjebbioIm Park von 9000 Quadratmetern auf dem Gebiet der …
$338 867
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Schlafräume 2
Fläche 109 m²
PL-PR_A36. Streak. Gemütliche Wohnung mit Blick auf den SeeGutes Wohnen zu einem niedrigen P…
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Wohnung 2 zimmer in Ghiffa, Italien
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Fläche 62 m²
FP-T102. Luxus-Wohnung mit einem Schlafzimmer in der Stadt GiffaIn Giff, in der renommierten…
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Fläche 130 m²
PL-PR-A11. Helle Wohnung auf der obersten Etage am Ufer des Lago Maggiore, im malerischen Re…
$286 285
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Eigenschaftstypen in Verbano Cusio Ossola

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Verbano Cusio Ossola, Italien

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