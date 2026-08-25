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Wohnimmobilien in Verbano Cusio Ossola, Italien

;
Verbania
23
Omegna
4
155 immobilienobjekte total found
Wohnung 6 zimmer in Stresa, Italien
Wohnung 6 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
FP-T508. Es gibt ein kleines Gebäude zum Verkauf. Das Gebäude befindet sich am Ufer der Stad…
$1,17M
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Villa 4 zimmer in Stresa, Italien
Villa 4 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 193 m²
PL-PR-C04. Steinhaus mit Blick auf den See Nur wenige Minuten von der berühmten und charmant…
$490 773
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Villa 6 zimmer in Stresa, Italien
Villa 6 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 855 m²
FP-1547. Prestigious alte Villa in StresaHervorragende alte Villa in einer einzigartigen Lag…
$9,35M
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Wohnung 3 zimmer in Cavandone, Italien
Wohnung 3 zimmer
Cavandone, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
FP-0031. Престижная квартира на продажу в Вербании с адом и видом на озеро МаджореПродается …
$666 050
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Villa 4 zimmer in Stresa, Italien
Villa 4 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 174 m²
FP-RIF0075. Schöne Villa am Lago MaggioreAusrichtung: SüdAnsicht: Sichtbarer HofAbwasser: öf…
$525 829
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Villa 6 zimmer in Stresa, Italien
Villa 6 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
MD-280817. Villa 270 qmt, mit Garten 1500 qmt, auf der ersten LinieVilla 270 qmt, mit einem …
$1,05M
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TekceTekce
Villa 4 zimmer in Baveno, Italien
Villa 4 zimmer
Baveno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 170 m²
PL-PR_C00. Lago Maggiore. Haus mit Blick auf den SeeBaveno. Villa zum Verkauf mit einzigarti…
$724 475
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Wohnung 3 zimmer in Stresa, Italien
Wohnung 3 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
FP-T320. Schöne Wohnung im Zentrum von StresaSchöne Wohnung im Zentrum von Stresa im zweiten…
$292 127
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Villa in Stresa, Italien
Villa
Stresa, Italien
Fläche 310 m²
PL-PR_C03. Freistehendes Haus zum Verkauf in StresaStresa, freistehendes Haus mit Abhängigke…
$993 232
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Villa 4 zimmer in Stresa, Italien
Villa 4 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 214 m²
Villa in Brisino, Stresa, ItalienBrisino, ein privates Haus mit einem Garten von ca. 798 qm …
$467 403
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Villa in Cavandone, Italien
Villa
Cavandone, Italien
Fläche 540 m²
PL-171019-1. Schöne klassische Villa in Verbania in der ElitezoneSchöne klassische Villa in …
$1,52M
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Villa 6 zimmer in Belgirate, Italien
Villa 6 zimmer
Belgirate, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
FP-T704. Privathaus mit herrlichem Blick auf den SeeAuf dem Hügel von Beljirat in der Gegend…
$578 412
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Wohnung 3 zimmer in Baveno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Baveno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
ID - 20059. VB-New Apartments in BavenoIn einem kleinen Wohnkomplex, bestehend aus nur 6 neu…
$385 608
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Villa 5 zimmer in Cavandone, Italien
Villa 5 zimmer
Cavandone, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 402 m²
FP-T613. Вербании, вилла новой постройкиАрхитектуральная структура виллы составлятся из двух…
$1,74M
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Villa 6 zimmer in Baveno, Italien
Villa 6 zimmer
Baveno, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 395 m²
FP-T706. Alte Villa im späten XIX Jahrhundert gebautEine alte Villa, im späten XIX Jahrhunde…
$1,93M
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Wohnung 2 zimmer in Belgirate, Italien
Wohnung 2 zimmer
Belgirate, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Ferienwohnungen (Verkauf) » Italien » Lago Maggiore » BelgirateIn der Nähe des Zentrums von …
$268 757
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Wohnung 4 zimmer in Cavandone, Italien
Wohnung 4 zimmer
Cavandone, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
FP-T457. Wohnung auf zwei Ebenen im Zentrum von VerbaniaIn einem eleganten Herrenhaus im Zen…
$408 978
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Wohnung 5 zimmer in Bagnella, Italien
Wohnung 5 zimmer
Bagnella, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
ISM-060417-17. Ferienwohnungen mit Blick auf den schönen See - OrtaOmenja, in einer ruhigen …
$292 127
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Villa 4 zimmer in Cavandone, Italien
Villa 4 zimmer
Cavandone, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 216 m²
Villa im Zentrum von PallanzaVilla in den späten 50er Jahren im Zentrum von Pallanza, Verban…
$683 577
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Wohnung 2 zimmer in Belgirate, Italien
Wohnung 2 zimmer
Belgirate, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
ID - 20060. VB-Wohnungen in Belgirat Lago Maggiore- Die Wohnung befindet sich in einer Wohng…
$251 229
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Wohnung 4 zimmer in Stresa, Italien
Wohnung 4 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
ID - 20061. VB-Апартаменты с садом в СтрезеАпартаменты в резиденции со светским парком, с ви…
$385 608
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Villa in Cavandone, Italien
Villa
Cavandone, Italien
Fläche 300 m²
FP-0116. Umgeben von einer charmanten GartenvillaIn Verbania Pallanza, ein paar Schritte vom…
$3,39M
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Villa 5 zimmer in Stresa, Italien
Villa 5 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 351 m²
FP-2765. Великолепная вилла с видом на озеро МаджореВ Стрезе, район Магоньино ( Magognino ),…
$1,99M
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Villa 4 zimmer in Baveno, Italien
Villa 4 zimmer
Baveno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
FP-T507. Neu renovierte Villa in BavenoNeu renovierte Villa in Baveno. Wohnzimmer mit Kamin …
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Wohnung 3 zimmer in Baveno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Baveno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
PL-PR-A09. Wohnung vor der Linie.In der malerischen Landschaft von Feriolo, in einer Residen…
$362 238
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Villa 6 zimmer in Stresa, Italien
Villa 6 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 513 m²
FP-0113. Роскошная вилла в СтрезеРоскошная вилла на продажу в нескольких минутах ходьбы от ц…
$1,75M
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Villa 4 zimmer in Gignese, Italien
Villa 4 zimmer
Gignese, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
FP-T452. Вилла 80 годов с прекрасным видом на озеро МаджореВ Джиньезе, с покойным и приватым…
$630 994
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Wohnung 4 zimmer in Stresa, Italien
Wohnung 4 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
PL-PR-A08. Luxus-Wohnung Lago Maggiore, Stresa, Verbano Cusio Ossola, PiemontExklusive Wohnu…
$817 956
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Villa 5 zimmer in Stresa, Italien
Villa 5 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
FP-08102015. Wunderschöne moderne Villa am Ufer des Lago MaggioreIn Stresa, einer prächtigen…
$14,02M
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Villa 6 zimmer in Stresa, Italien
Villa 6 zimmer
Stresa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 530 m²
FP-T973. Villa (Verkauf) » Italien » Lago Maggiore » StresaIm Dorf Brisino, in einer ruhigen…
$455 718
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