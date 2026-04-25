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Gewerbeimmobilien in Unione dei Comuni Montani del Casentino, Italien

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 982 m² in Poppi, Italien
Gewerbefläche 982 m²
Poppi, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 982 m²
KK-1196. Luxusvilla mit Pool und Grundstück zum Verkauf in der ToskanaDie Villa zum Verkauf …
$2,17M
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