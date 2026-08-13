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Gewerbeimmobilien in Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 782 m² in Seggiano, Italien
Gewerbefläche 782 m²
Seggiano, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 782 m²
KK-1819. Wunderschönes Anwesen mit drei Villen, Olivenhain und WeinbergDieses herrliche Anwe…
$4,67M
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Red Feniks Montenegro
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