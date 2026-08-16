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Stadthäuser in Terni, Italien

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45 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 8 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 150 m²
Freistehende Single, die intern vom Hof von 300 Quadratmetern mit Erdgeschoss-Wohnung von 65…
$172,758
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Reihenhaus 9 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 300 m²
Haus mit Garten am Ortsrand im Panorama Zwei Etagen plus der Erdgeschoss Garage und Dachgesc…
$52,277
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Reihenhaus 8 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 160 m²
Einzigartig 70 intern renoviert (extern zu überprüfen) Zwei Etagen von 80 qm jede erste Fläc…
$348,787
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DD CO DEDD CO DE
Reihenhaus 11 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 11 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 11
Fläche 330 m²
Einzelvilla in den 80er Jahren in ausgezeichnetem Zustand Land von 4.000 Quadratmetern teilw…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 7 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 7 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 7
Fläche 250 m²
Einzelvilla mit Land mit Olivenbäumen von etwa 5.000 Quadratmetern. Erdgeschoss mit großer G…
$287,930
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Reihenhaus 8 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 160 m²
Einfamilienhaus mit Stahlbetonstruktur am Rande des Dorfes auf zwei Kellergeschossen Erdgesc…
$151,141
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TekceTekce
Reihenhaus 8 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 150 m²
Einzelhaus auf zwei Ebenen für ca. 150 Quadratmeter acht Zimmer und zwei Badezimmer Allgemei…
$151,141
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Reihenhaus 9 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 240 m²
Wohnzimmer auf zwei Ebenen plus Dachgeschoss Erdgeschoss - Erster Stock mit Wohnzimmer Küche…
$232,525
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Reihenhaus 12 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 12 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 12
Fläche 250 m²
Einzelvilla in einem kleinen Weiler in der Nähe der Provinzstraße. Kleiner Hof und optional …
$174,393
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Reihenhaus 13 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 13 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 13
Fläche 500 m²
Erdgeschoss 80er Jahre Villa auf zwei Etagen plus Keller und Dachgeschoss Erdgeschoss von 15…
$418,544
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Reihenhaus 16 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 16 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 16
Fläche 360 m²
Einfamilienhaus bestehend aus zwei Wohnungen plus dem Erdgeschoss und dem Dachboden. Fenced …
$418,544
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Reihenhaus 9 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 350 m²
Doppelhaushälfte mit Garten, Garage und Werkzeughaus. Erdgeschoss großer Wohnbereich mit Bad…
$191,833
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Reihenhaus 7 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 7 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 7
Fläche 100 m²
Wohnung im historischen Zentrum im zweiten Stock ohne Aufzug in einem Gebäude von nur drei W…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 11 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 11 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 11
Fläche 320 m²
Einzelvilla von über 300 m2 mit geschlossenem Garten von ca. 2.000 m2. Erdgeschoss mit 120 m…
$267,403
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Reihenhaus 8 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 210 m²
Reihenhaus in ausgezeichnetem Zustand mit Keller mit Taverne und Garage Erster Stock mit Woh…
$255,777
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Reihenhaus 12 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 12 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 12
Fläche 250 m²
Referenznummer: N971 (R) Objektname: Casa Lidia Ort: In Land Stadt/Stadt: Zone: Maceratese P…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 10 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 10 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 10
Fläche 200 m²
Einfamilienhaus mit unbeschränktem Innenhof und angrenzender Garage. Erdgeschoss mit Küche, …
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 8 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 8
Fläche 250 m²
Freistehende Villa von ca. 100 m2 auf einer Etage mit 8.000 m2 Land mit Olivenbäumen. Erhöht…
$162,767
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Reihenhaus 6 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 6 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 6
Fläche 110 m²
Kleine Villa in einem Wohnkomplex wenige hundert Meter vom See entfernt. Fläche von 110 Quad…
$162,767
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Reihenhaus 9 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 180 m²
Doppelhaushälfte am Rande des Dorfes in zentraler Lage (2/3) in der rauen Drei Ebenen (60 + …
$267,403
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Reihenhaus 15 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 15 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 15
Fläche 350 m²
Einfamilienhaus mit Erdgeschoss-Lounge, Küche von außen bis zum Garten, TV-Raum mit Kamin un…
$406,918
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Reihenhaus 9 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 190 m²
Einzelvilla aus der Mitte der 60er Jahre mit Garten auf zwei Seiten mit Zubehör. Exterior vo…
$209,272
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Reihenhaus 9 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 270 m²
Einfamilienhaus mit 5.000 m von geschlossenem Hof Struktur in ausgezeichnetem Zustand auf zw…
$337,161
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Reihenhaus 13 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 13 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 13
Fläche 350 m²
Freistehendes Haus in ausgezeichnetem Zustand mit angrenzenden Schuppen von etwa 90 Quadratm…
$383,666
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Reihenhaus 7 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 7 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 7
Fläche 250 m²
Zwei Reihenhäuser, davon einer mit großem Garten Drei Ebenen mit Wohnbereich Schlafbereich u…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 11 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 11 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 11
Fläche 300 m²
Freistehender Wohnraum auf zwei Etagen mit Garten von 600 qm Dachboden nutzen die Erdgeschos…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 11 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 11 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 11
Fläche 250 m²
Einzelhaus in den ersten Vororten mit Innenhof. Auf drei Ebenen angeordnet mit sechs Schlafz…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 9 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 9 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 9
Fläche 240 m²
Einfamilienhaus mit 3.000 m2 Grundstück. Erdgeschoss verschiedene Zimmer und Garage. Erhöhte…
$139,515
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Reihenhaus 11 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 11 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 11
Fläche 250 m²
Einzelvilla auf zwei Etagen plus Dachgeschoss Wohnung und Garage Erster Stock Wohnung mit dr…
$174,393
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Reihenhaus 12 zimmer in Terni, Italien
Reihenhaus 12 zimmer
Terni, Italien
Zimmer 12
Fläche 240 m²
Referenznummer: N560 Objektname: Casa Tanzi I Ort: In Land Stadt/Stadt: Bezirk: Fermano Posi…
$279,030
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Immobilienangaben in Terni, Italien

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