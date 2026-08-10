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Villen in Siena, Italien

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Unione dei Comuni Valdichiana Senese
3
8 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Poggibonsi, Italien
Villa 4 zimmer
Poggibonsi, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
CA-1389. Villa mit schöner Aussicht auf die Chianti-HügelDie Villa befindet sich in einer do…
$1,76M
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Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Siena, Italien
Villa 6 zimmer
Siena, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 150 m²
LD-0804. Элитная Вилла в Италии, продажаНедалеко от Сиены на зеленых холмах Тосканы на откры…
$3,63M
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Red Feniks Montenegro
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Villa 19 zimmer in San Gimignano, Italien
Villa 19 zimmer
San Gimignano, Italien
Zimmer 19
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 610 m²
Prestigious property for sale near San Gimignano consisting of ancient “Leopoldina” farmhous…
$2,35M
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LDV InvestLDV Invest
Villa 25 zimmer in Poggibonsi, Italien
Villa 25 zimmer
Poggibonsi, Italien
Zimmer 25
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 1 250 000 m²
Poggibonsi, like many Tuscan towns, was born of an ancient history that culturally marked th…
$16,42M
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Villa 16 zimmer in San Gimignano, Italien
Villa 16 zimmer
San Gimignano, Italien
Zimmer 16
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 490 m²
This beautiful farmhouse is harmoniously set in a stunning landscape, in privacy on a soft, …
$2,41M
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Villa 25 zimmer in Montepulciano, Italien
Villa 25 zimmer
Montepulciano, Italien
Zimmer 25
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 138 m²
In der Gemeinde Montepulciano, die in der ganzen Welt für die Integrität ihres historischen …
$1,97M
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Villa in Montepulciano, Italien
Villa
Montepulciano, Italien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 4 000 m²
Das Anwesen befindet sich in einer malerischen Lage der Toskana. Es gibt ein Grundstück von …
$17,43M
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Villa 10 zimmer in Cetona, Italien
Villa 10 zimmer
Cetona, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Ab den 1960er Jahren wurde Cetona zu einem Zufluchtsort für viele Persönlichkeiten aus der W…
$1,84M
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Immobilienangaben in Siena, Italien

Günstige
Luxuriös
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