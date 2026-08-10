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Villen in Savona, Italien

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Alassio
10
25 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Alassio, Italien
Villa 5 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
KK-280416-7. Villa zu verkaufen in AlassioVilla mit Strandzugang. Komplett renoviert und ren…
$4,60M
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Villa 3 zimmer in Andora, Italien
Villa 3 zimmer
Andora, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
KK-V10. Villa (Verkauf) » Italien » Ligurien » Marina di AndoraVilla unabhängig auf 3 Seiten…
$1,58M
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Villa 5 zimmer in Alassio, Italien
Villa 5 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
DH-350. Villa Alassio Italien 350m2Maximale Privatsphäre, großes Grundstück, Schwimmbad, ger…
$3,28M
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Villa 5 zimmer in Garlenda, Italien
Villa 5 zimmer
Garlenda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
KK-280416-4. Neue Villa in Garland Golf ClubVilla in 250 km + 100 km Keller (Garage, Wäscher…
$1,17M
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Villa 4 zimmer in Alassio, Italien
Villa 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
AS-VM-263. Haus mit Meerblick in der Stadt Alassio Alassio – Diese Villa befindet sich auf d…
$879,150
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Villa 6 zimmer in Andora, Italien
Villa 6 zimmer
Andora, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
KK-070715-5. Luxusvilla in der Wohngegend von Andora (Ligurien) PinamarPrästigiöse Luxusvill…
$4,10M
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Villa 6 zimmer in Savona, Italien
Villa 6 zimmer
Savona, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 000 m²
AL-147. Historische Villa in SavonaHistorische Villa im Reich, ein Denkmal der Kunst, mit ei…
$2,46M
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Villa 4 zimmer in Alassio, Italien
Villa 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
DH-964. Вилла Алассио ИталияВилла разделена на два отдельных дома полностью автономных . Каж…
$2,58M
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Villa 6 zimmer in Finale Ligure, Italien
Villa 6 zimmer
Finale Ligure, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 430 m²
KK-1265-Ian. Wunderschöne LuxusvillaEine prächtige Luxusvilla in den späten 90er Jahren ist …
$5,09M
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Villa 3 zimmer in Alassio, Italien
Villa 3 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 227 m²
AS-VA-232. Villa mit Schwimmbad im Reich, LigurienVilla mit Pool hat eine Fläche von 227 m2 …
$726,764
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Villa 5 zimmer in Alassio, Italien
Villa 5 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
KK-280416-5. Villa 400 km mit einem Garten von 900 kmVilla 400 m2 mit einem Garten von 900 m…
$1,02M
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Villa in Bergeggi, Italien
Villa
Bergeggi, Italien
Fläche 270 m²
KK-A1663. Villa auf drei Ebenen in Burgeji 270m2Villa 270 qm auf 3 Ebenen in Burgeji. Neu. M…
$2,34M
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Villa 4 zimmer in Loano, Italien
Villa 4 zimmer
Loano, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
AS-VAH-180. Villa in Loano mit MeerblickDie Villa befindet sich in der Stadt Loano, auf eine…
$1,82M
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Villa 4 zimmer in Alassio, Italien
Villa 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
AS-VF-782. Neue Villa auf dem ersten Hügel von Alassio, mit atemberaubendem Meerblick.Diese …
$2,70M
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Villa 3 zimmer in Laigueglia, Italien
Villa 3 zimmer
Laigueglia, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
AS-VA-241. Villa in den Hügeln von AndoraVilla auf drei Ebenen mit einem Pool, atemberaubend…
$2,70M
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Villa 4 zimmer in Alassio, Italien
Villa 4 zimmer
Alassio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
KK-W-023B1E. Villa (Verkauf) » Italien » Ligurien » AlassioVilla 240 qm + 1800 qm Garten + 1…
$1,76M
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Villa 5 zimmer in Cisano sul Neva, Italien
Villa 5 zimmer
Cisano sul Neva, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
AS-170215 Exklusive Villa im Rustico StilExklusive Villa im Stil von “rustico” in einem herr…
$3,40M
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Villa 6 zimmer in Albissola Marina, Italien
Villa 6 zimmer
Albissola Marina, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
KK-NVR-18. Villa auf drei Ebenen auf dem Hügel der Stadt Albisol mit schickem MeerblickDie V…
$2,46M
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Villa 5 zimmer in Bergeggi, Italien
Villa 5 zimmer
Bergeggi, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 390 m²
KK-280416-13. Villa zu verkaufen in Berjeggi LiguriaVilla in Berjeggi ein paar Kilometer vom…
$1,70M
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Villa 5 zimmer in Bergeggi, Italien
Villa 5 zimmer
Bergeggi, Italien
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Schlafräume 4
AL-116. Einzigartige Premium-Klasse Villa in der Stadt Burgeji Eine einzigartige Premium-Kla…
$3,40M
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Villa 4 zimmer in Garlenda, Italien
Villa 4 zimmer
Garlenda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 450 m²
AS-VM-9. Villa in der Nähe des Garland Golf ClubDiese herrliche Villa liegt in unmittelbarer…
$2,93M
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Villa in Loano, Italien
Villa
Loano, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 365 m²
Separate Villa auf vier Ebenen in Borghetto Santo Spirito.Der Haupteingang befindet sich im …
$1,15M
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Villa in Alassio, Italien
Villa
Alassio, Italien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 500 m²
Die Villa hat einen Panoramablick auf die malerische Bucht von Alassio.Eingetaucht in einen …
$4,59M
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Villa in Alassio, Italien
Villa
Alassio, Italien
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 1 300 m²
Luxus historische Villa in einer der berühmtesten Lagen im Westen der ligurischen Riviera. I…
$17,43M
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Villa in Andora, Italien
Villa
Andora, Italien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 250 m²
Etagenzahl 2
Villa am Meer in der Nähe von Andora (Ligurien) nur wenige Meter vom Strand entfernt.Andora …
$2,90M
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Immobilienangaben in Savona, Italien

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