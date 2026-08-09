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Wohnimmobilien in Autonome Provinz Trient, Italien

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Comunita della Vallagarina
22
Comunita Alto Garda e Ledro
15
Rovereto
12
Arco
11
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42 immobilienobjekte total found
Penthouse 4 zimmer in SantAlessandro, Italien
Penthouse 4 zimmer
SantAlessandro, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Wir bieten zum Verkauf eine Dachgeschosswohnung von seltener Schönheit im Herzen von Riva de…
$1,48M
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Chalet 24 zimmer in Gablöss, Italien
Chalet 24 zimmer
Gablöss, Italien
Zimmer 24
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Investitionsmöglichkeit im Herzen der Dolomiten — Operating Resort with Restaurant📍 Italien,…
$1,12M
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Wohnung 4 zimmer in Territorio Val dAdige, Italien
Wohnung 4 zimmer
Territorio Val dAdige, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Wir präsentieren Ihnen Ihre neue Immobilie im Herzen der Stadt Trento, wo Schönheit mit Inno…
$700,711
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 zimmer in SantAlessandro, Italien
Wohnung 3 zimmer
SantAlessandro, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Wir präsentieren eine Wohnung mit einem einzigartigen und raffinierten Stil, gelegen in der …
$925,158
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Wohnung 3 zimmer in Moor in Tirol, Italien
Wohnung 3 zimmer
Moor in Tirol, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 162 m²
In Mori, mit Blick auf die Via del Garda, wird bald ein neues und modernes Wohnhaus der Klas…
$425,901
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Wohnung 3 zimmer in Moor in Tirol, Italien
Wohnung 3 zimmer
Moor in Tirol, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Mit Blick auf die Via del Garda befindet sich ein neues und modernes Wohnhaus der Klasse A+.…
$256,197
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Wohnung 4 zimmer in Chiarano, Italien
Wohnung 4 zimmer
Chiarano, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Wir bieten zum Verkauf verschiedene Wohnlösungen in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vo…
$658,668
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Wohnung 3 zimmer in Territorio Val dAdige, Italien
Wohnung 3 zimmer
Territorio Val dAdige, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Wir präsentieren Ihre neue Immobilie im Herzen der Stadt Trient, wo Schönheit mit Innovation…
$585,751
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Wohnung 2 zimmer in Chiarano, Italien
Wohnung 2 zimmer
Chiarano, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Wir bieten zum Verkauf Immobilien in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vor den Toren des…
$335,684
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Wohnung 7 zimmer in Drena, Italien
Wohnung 7 zimmer
Drena, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
In Drena, in einer absolut ruhigen Gegend, bieten wir eine Doppelhaushälfte mit großem Garte…
$864,940
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Penthouse 4 zimmer in Chiarano, Italien
Penthouse 4 zimmer
Chiarano, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Wir bieten zum Verkauf Immobilien in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vor den Toren des…
$877,641
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Wohnung 4 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Im zweiten Stock eines neuen Gebäudes, das nur aus 12 exklusiven Apartments besteht, bieten …
$421,521
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Wohnung 3 zimmer in Chiarano, Italien
Wohnung 3 zimmer
Chiarano, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Wir bieten zum Verkauf Immobilien in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vor den Toren des…
$439,696
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Wohnung 3 zimmer in Arco, Italien
Wohnung 3 zimmer
Arco, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Wir bieten zum Verkauf Immobilien in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vor den Toren des…
$434,222
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Villa 6 zimmer in Nogaredo, Italien
Villa 6 zimmer
Nogaredo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Diese prächtige Villa, die in einer malerische Hügellandschaft in Nogaredo (TN) eingebettet …
$1,37M
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Wohnung 3 zimmer in Chiarano, Italien
Wohnung 3 zimmer
Chiarano, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Wir bieten zum Verkauf Immobilien in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vor den Toren des…
$412,325
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Wohnung 3 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 3 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Im ersten Stock eines neuen Gebäudes, das nur aus 12 exklusiven Apartments besteht, bieten w…
$301,087
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Wohnung 3 zimmer in Arco, Italien
Wohnung 3 zimmer
Arco, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Wir bieten zum Verkauf Immobilien in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vor den Toren des…
$412,325
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Wohnung 3 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 3 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Die Wohnung liegt im ersten Stock eines neuen Gebäudes, bestehend aus 12 exklusiven Wohnunge…
$312,035
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Wohnung 4 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Im zweiten Stock eines neuen Gebäudes, das nur aus 12 exklusiven Apartments besteht, bieten …
$421,521
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Wohnung 4 zimmer in Moor in Tirol, Italien
Wohnung 4 zimmer
Moor in Tirol, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Neue Vier-Zimmer-Wohnung im Bau in Mori Die Wohnung wurde entworfen, um maximalen Komfort u…
$316,415
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Wohnung 3 zimmer in Chiarano, Italien
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Chiarano, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Wir bieten zum Verkauf Immobilien in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vor den Toren des…
$428,748
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Haus 10 zimmer in SantAlessandro, Italien
Haus 10 zimmer
SantAlessandro, Italien
Zimmer 10
Fläche 620 m²
Möchten Sie das Haus oder die Villa Ihrer Träume im Kontext von Sant' Alessandro in Riva del…
$1,59M
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Wohnung 2 zimmer in Presson, Italien
Wohnung 2 zimmer
Presson, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/1
Apartment in Presson Price on request. The property TRENTINO - In the hamlet of PRE…
$100,099
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Wohnung 3 zimmer in Moor in Tirol, Italien
Wohnung 3 zimmer
Moor in Tirol, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Mit Blick auf die Via del Garda befindet sich ein neues und modernes Wohnhaus der Klasse A+.…
$256,197
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Villa 7 zimmer in Rovereto, Italien
Villa 7 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
In einer einzigen Position auf dem schönsten Hügel in Rovereto und gleichzeitig in der Nähe …
$908,735
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Wohnung 3 zimmer in Moor in Tirol, Italien
Wohnung 3 zimmer
Moor in Tirol, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Mit Blick auf die Via del Garda befindet sich ein neues und modernes Wohnhaus der Klasse A+.…
$256,197
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Wohnung 4 zimmer in Rovereto, Italien
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Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Die Wohnung liegt im ersten Stock eines neuen Gebäudes, bestehend aus 12 exklusiven Wohnunge…
$410,573
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Wohnung 4 zimmer in Moor in Tirol, Italien
Wohnung 4 zimmer
Moor in Tirol, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Mit Blick auf die Via del Garda befindet sich ein neues und modernes Wohnhaus der Klasse A+.…
$338,312
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Villa 10 zimmer in Villa Lagarina, Italien
Villa 10 zimmer
Villa Lagarina, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
Im Herzen von Villa Lagarina, verkaufen wir ein fein renoviertes Einfamilienhaus mit natürli…
$458,747
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