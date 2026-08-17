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Wohnimmobilien in Rovereto, Italien

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10
12 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 3 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Im zweiten Stock eines neuen Gebäudes, das nur aus 12 exklusiven Apartments besteht, bieten …
$312,035
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Wohnung 3 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 3 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Im ersten Stock eines neuen Gebäudes, das nur aus 12 exklusiven Apartments besteht, bieten w…
$301,087
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Wohnung 4 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Im zweiten Stock eines neuen Gebäudes, das nur aus 12 exklusiven Apartments besteht, bieten …
$421,521
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 7 zimmer in Rovereto, Italien
Villa 7 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
In einer einzigen Position auf dem schönsten Hügel in Rovereto und gleichzeitig in der Nähe …
$908,735
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Wohnung 4 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Neue Gelegenheit im Neubau, bestehend nur aus 12 exklusiven Wohnungen. Große Vierzimmerwohn…
$443,419
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Wohnung 3 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 3 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Die Wohnung liegt im ersten Stock eines neuen Gebäudes, bestehend aus 12 exklusiven Wohnunge…
$312,035
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TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Die Wohnung liegt im ersten Stock eines neuen Gebäudes, bestehend aus 12 exklusiven Wohnunge…
$410,573
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Penthouse 4 zimmer in Rovereto, Italien
Penthouse 4 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 247 m²
Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Traumpenthouse, in dem jedes Detail so gestaltet wurd…
$739,031
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Wohnung 4 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Im zweiten Stock eines neuen Gebäudes, das nur aus 12 exklusiven Apartments besteht, bieten …
$421,521
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Villa 25 zimmer in Marco, Italien
Villa 25 zimmer
Marco, Italien
Zimmer 25
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 5 000 m²
Wir bieten den Agritur Maso Speron d'Oro zum Verkauf an, der seit jeher von der Familie Cipr…
$4,55M
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Wohnung 4 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Im ersten Stock eines neuen Gebäudes, das ausschließlich aus 12 Wohnungen besteht, bieten wi…
$410,573
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Wohnung 4 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Die Wohnung liegt im ersten Stock eines neuen Gebäudes, bestehend aus 12 exklusiven Wohnunge…
$421,521
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