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Wohnimmobilien in Comunita della Vallagarina, Italien

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Rovereto
12
Mori
7
22 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Die Wohnung liegt im ersten Stock eines neuen Gebäudes, bestehend aus 12 exklusiven Wohnunge…
$421,521
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Wohnung 3 zimmer in Moor in Tirol, Italien
Wohnung 3 zimmer
Moor in Tirol, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Mit Blick auf die Via del Garda befindet sich ein neues und modernes Wohnhaus der Klasse A+.…
$256,197
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Wohnung 4 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Die Wohnung liegt im ersten Stock eines neuen Gebäudes, bestehend aus 12 exklusiven Wohnunge…
$410,573
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 4 zimmer in Moor in Tirol, Italien
Wohnung 4 zimmer
Moor in Tirol, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Neue Vier-Zimmer-Wohnung im Bau in Mori Die Wohnung wurde entworfen, um maximalen Komfort u…
$316,415
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Wohnung 3 zimmer in Moor in Tirol, Italien
Wohnung 3 zimmer
Moor in Tirol, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Mit Blick auf die Via del Garda befindet sich ein neues und modernes Wohnhaus der Klasse A+.…
$256,197
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Wohnung 4 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Im zweiten Stock eines neuen Gebäudes, das nur aus 12 exklusiven Apartments besteht, bieten …
$421,521
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 3 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Im ersten Stock eines neuen Gebäudes, das nur aus 12 exklusiven Apartments besteht, bieten w…
$301,087
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Wohnung 3 zimmer in Moor in Tirol, Italien
Wohnung 3 zimmer
Moor in Tirol, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Mit Blick auf die Via del Garda befindet sich ein neues und modernes Wohnhaus der Klasse A+.…
$256,197
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Villa 7 zimmer in Rovereto, Italien
Villa 7 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 500 m²
In einer einzigen Position auf dem schönsten Hügel in Rovereto und gleichzeitig in der Nähe …
$908,735
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Haus 4 zimmer in Brentonico, Italien
Haus 4 zimmer
Brentonico, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 155 m²
Schönes Chalet in Polsa (ca. 1200 m ü.M.) Diese Chalets befinden sich in Via del Bosco, in …
$377,727
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Wohnung 3 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 3 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Im zweiten Stock eines neuen Gebäudes, das nur aus 12 exklusiven Apartments besteht, bieten …
$312,035
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Wohnung 4 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 149 m²
Neue Gelegenheit im Neubau, bestehend nur aus 12 exklusiven Wohnungen. Große Vierzimmerwohn…
$443,419
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Villa 25 zimmer in Marco, Italien
Villa 25 zimmer
Marco, Italien
Zimmer 25
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 5 000 m²
Wir bieten den Agritur Maso Speron d'Oro zum Verkauf an, der seit jeher von der Familie Cipr…
$4,55M
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Wohnung 3 zimmer in Moor in Tirol, Italien
Wohnung 3 zimmer
Moor in Tirol, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Mit Blick auf die Via del Garda befindet sich ein neues und modernes Wohnhaus der Klasse A+.…
$256,197
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Penthouse 4 zimmer in Rovereto, Italien
Penthouse 4 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 247 m²
Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Traumpenthouse, in dem jedes Detail so gestaltet wurd…
$739,031
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Villa 10 zimmer in Villa Lagarina, Italien
Villa 10 zimmer
Villa Lagarina, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
Im Herzen von Villa Lagarina, verkaufen wir ein fein renoviertes Einfamilienhaus mit natürli…
$458,747
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Wohnung 3 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 3 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Die Wohnung liegt im ersten Stock eines neuen Gebäudes, bestehend aus 12 exklusiven Wohnunge…
$312,035
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Wohnung 4 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Im ersten Stock eines neuen Gebäudes, das ausschließlich aus 12 Wohnungen besteht, bieten wi…
$410,573
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Wohnung 4 zimmer in Moor in Tirol, Italien
Wohnung 4 zimmer
Moor in Tirol, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Mit Blick auf die Via del Garda befindet sich ein neues und modernes Wohnhaus der Klasse A+.…
$338,312
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Wohnung 3 zimmer in Moor in Tirol, Italien
Wohnung 3 zimmer
Moor in Tirol, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 162 m²
In Mori, mit Blick auf die Via del Garda, wird bald ein neues und modernes Wohnhaus der Klas…
$425,901
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Wohnung 4 zimmer in Rovereto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rovereto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Im zweiten Stock eines neuen Gebäudes, das nur aus 12 exklusiven Apartments besteht, bieten …
$421,521
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Villa 6 zimmer in Nogaredo, Italien
Villa 6 zimmer
Nogaredo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Diese prächtige Villa, die in einer malerische Hügellandschaft in Nogaredo (TN) eingebettet …
$1,37M
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Eigenschaftstypen in Comunita della Vallagarina

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