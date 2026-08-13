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Wohnimmobilien in Comunita Alto Garda e Ledro, Italien

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Arco
11
Riva del Garda
3
15 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Arco, Italien
Wohnung 3 zimmer
Arco, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Wir bieten zum Verkauf Immobilien in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vor den Toren des…
$434,222
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Haus 10 zimmer in SantAlessandro, Italien
Haus 10 zimmer
SantAlessandro, Italien
Zimmer 10
Fläche 620 m²
Möchten Sie das Haus oder die Villa Ihrer Träume im Kontext von Sant' Alessandro in Riva del…
$1,59M
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Wohnung 4 zimmer in Chiarano, Italien
Wohnung 4 zimmer
Chiarano, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Wir bieten zum Verkauf verschiedene Wohnlösungen in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vo…
$658,668
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Wohnung 3 zimmer in Arco, Italien
Wohnung 3 zimmer
Arco, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Wir bieten zum Verkauf Immobilien in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vor den Toren des…
$412,325
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Wohnung 3 zimmer in SantAlessandro, Italien
Wohnung 3 zimmer
SantAlessandro, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Wir präsentieren eine Wohnung mit einem einzigartigen und raffinierten Stil, gelegen in der …
$925,158
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Wohnung 2 zimmer in Arco, Italien
Wohnung 2 zimmer
Arco, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Wir bieten zum Verkauf Immobilien in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vor den Toren des…
$324,736
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Penthouse 4 zimmer in SantAlessandro, Italien
Penthouse 4 zimmer
SantAlessandro, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Wir bieten zum Verkauf eine Dachgeschosswohnung von seltener Schönheit im Herzen von Riva de…
$1,48M
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Wohnung 2 zimmer in Chiarano, Italien
Wohnung 2 zimmer
Chiarano, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Wir bieten zum Verkauf Immobilien in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vor den Toren des…
$335,684
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Wohnung 7 zimmer in Drena, Italien
Wohnung 7 zimmer
Drena, Italien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
In Drena, in einer absolut ruhigen Gegend, bieten wir eine Doppelhaushälfte mit großem Garte…
$864,940
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Penthouse 4 zimmer in Chiarano, Italien
Penthouse 4 zimmer
Chiarano, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Wir bieten zum Verkauf Immobilien in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vor den Toren des…
$877,641
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Wohnung 3 zimmer in Arco, Italien
Wohnung 3 zimmer
Arco, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Wir bieten zum Verkauf Immobilien in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vor den Toren des…
$423,273
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Wohnung 3 zimmer in Chiarano, Italien
Wohnung 3 zimmer
Chiarano, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Wir bieten zum Verkauf Immobilien in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vor den Toren des…
$428,748
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Wohnung 3 zimmer in Chiarano, Italien
Wohnung 3 zimmer
Chiarano, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Wir bieten zum Verkauf Immobilien in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vor den Toren des…
$412,325
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Penthouse 4 zimmer in Chiarano, Italien
Penthouse 4 zimmer
Chiarano, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Wir bieten zum Verkauf Immobilien in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vor den Toren des…
$954,281
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Wohnung 3 zimmer in Chiarano, Italien
Wohnung 3 zimmer
Chiarano, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Wir bieten zum Verkauf Immobilien in der neuen Residenz "AI GIARDINI", die vor den Toren des…
$439,696
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Eigenschaftstypen in Comunita Alto Garda e Ledro

wohnungen

Immobilienangaben in Comunita Alto Garda e Ledro, Italien

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