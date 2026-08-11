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Wohnimmobilien in Territorio Val dAdige, Italien

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Trient
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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Territorio Val dAdige, Italien
Wohnung 3 zimmer
Territorio Val dAdige, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
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Wohnung 3 zimmer in Villazzano, Italien
Wohnung 3 zimmer
Villazzano, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Wenn Sie eine Wohnung in einer ruhigen und gut angebundenen Gegend suchen, könnte dies Ihre …
$600,893
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Wohnung 4 zimmer in Territorio Val dAdige, Italien
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Territorio Val dAdige, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
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$700,711
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