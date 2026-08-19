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Wohnungen in Novara, Italien

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3 Zimmer
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10 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Castelletto sopra Ticino, Italien
Wohnung 4 zimmer
Castelletto sopra Ticino, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
FP-T545. Luxus-Wohnung im Stil von Liberty 1910In Castelletto Tessin, wenige Kilometer vom L…
$879,150
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Wohnung 4 zimmer in Lesa, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lesa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
FP-T404. Leza, Wohnung zum Verkauf am SeeZum Verkauf eine schöne Wohnung am See, befindet si…
$322,355
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Wohnung 4 zimmer in Massino Visconti, Italien
Wohnung 4 zimmer
Massino Visconti, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
PL-PR_A05. Wohnung in einem Wohnkomplex mit PoolLago Maggiore. Leza. Komfortable Wohnung mit…
$492,324
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Wohnung 4 zimmer in Lesa, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lesa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
PL-PR-A05. Lago Maggiore. Leza. Komfortable Wohnung in einem schönen Wohnhaus mit Pool. Ausg…
$504,046
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Wohnung 5 zimmer in Orta San Giulio, Italien
Wohnung 5 zimmer
Orta San Giulio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 296 m²
FP-T503. Wohnungen zum Verkauf auf dem See von OrtaAm Ufer des Sees Orta in der eleganten al…
$1,11M
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Wohnung 4 zimmer in Meina, Italien
Wohnung 4 zimmer
Meina, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
FP-T445. Zweigeschossiges Penthouse mit schöner Aussicht auf den Lago MaggioreIn Maine, ein …
$386,826
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Wohnung 3 zimmer in Miasino, Italien
Wohnung 3 zimmer
Miasino, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 194 m²
FP-T311. Auf dem Hügel in Myazino elegante Wohnung mit herrlichem Blick auf den Orter SeeAuf…
$410,270
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Wohnung 4 zimmer in Pella, Italien
Wohnung 4 zimmer
Pella, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
ISM-060417-1. Ferienwohnungen auf der ersten Linie des Sees OrtaHistorische Villa “Helena” w…
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Wohnung 4 zimmer in Lesa, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lesa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
FP-T523. Schöne zweistöckige Wohnung in Leza, nur wenige Schritte vom Lago MaggioreSchöne zw…
$304,772
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Wohnung 5 zimmer in Meina, Italien
Wohnung 5 zimmer
Meina, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
FP-T528. Penthouse in einer alten Villa auf einem Hügel in MainePenthouse in einer alten Vil…
$2,11M
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Immobilienangaben in Novara, Italien

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