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Wohnimmobilien in Novara, Italien

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Arona
5
38 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Pella, Italien
Villa 4 zimmer
Pella, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 185 m²
ISM-060417. Wunderschöne Villa mit Blick OrthopädieWunderschöne Villa mit Blick auf den Orte…
$644,710
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Villa 6 zimmer in Castelletto sopra Ticino, Italien
Villa 6 zimmer
Castelletto sopra Ticino, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 642 m²
P-T987. Verkauft! Villa am Fluss TicinoHistorische Villa der späten 700er Jahre auf dem Flus…
$4,57M
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Villa 4 zimmer in Arona, Italien
Villa 4 zimmer
Arona, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 516 m²
Villa mit schöner Aussicht auf den Lago MaggioreIn Arona, mit exklusiver und schöner Aussich…
$2,93M
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DD CO DEDD CO DE
Villa 3 zimmer in Orta San Giulio, Italien
Villa 3 zimmer
Orta San Giulio, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 200 m²
ISM-060417-10. Villa mit privatem Strand und Blick auf den Orter SeeAm Ufer des Sees Orta, m…
$879,150
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Villa 3 zimmer in Dormelletto, Italien
Villa 3 zimmer
Dormelletto, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 335 m²
FP-T725. Gemütliche Villa mit Pool und Blick auf den Lago MaggioreAuf den Hügeln von Dormell…
$1,01M
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Villa 6 zimmer in Massino Visconti, Italien
Villa 6 zimmer
Massino Visconti, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 290 m²
Villa in Masino Visconti mit Garten und Panoramablick auf den Lago MaggioreVilla zu verkaufe…
$632,988
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TekceTekce
Villa 4 zimmer in Meina, Italien
Villa 4 zimmer
Meina, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 183 m²
FP-T609. Teil des Hauses in der Wohnanlage in MaineIn Maine, in einer prestigeträchtigen Res…
$691,598
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Villa 5 zimmer in Lesa, Italien
Villa 5 zimmer
Lesa, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 278 m²
FP-T727. Luxusvilla mit Pool in sonniger LezaLuxusvilla mit Pool zum Verkauf in sonnigem Lez…
$1,29M
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Wohnung 4 zimmer in Castelletto sopra Ticino, Italien
Wohnung 4 zimmer
Castelletto sopra Ticino, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
FP-T545. Luxus-Wohnung im Stil von Liberty 1910In Castelletto Tessin, wenige Kilometer vom L…
$879,150
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Villa 3 zimmer in Mezzomerico, Italien
Villa 3 zimmer
Mezzomerico, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 250 m²
FP-T501. Villa des 16. Jahrhunderts im historischen Zentrum der Stadt MezzomericoIm historis…
$926,038
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Wohnung 4 zimmer in Lesa, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lesa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
FP-T404. Leza, Wohnung zum Verkauf am SeeZum Verkauf eine schöne Wohnung am See, befindet si…
$322,355
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Wohnung 4 zimmer in Massino Visconti, Italien
Wohnung 4 zimmer
Massino Visconti, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
PL-PR_A05. Wohnung in einem Wohnkomplex mit PoolLago Maggiore. Leza. Komfortable Wohnung mit…
$492,324
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Villa 3 zimmer in Pisano, Italien
Villa 3 zimmer
Pisano, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 200 m²
FP-T451. Zweigeschossige Villa in Alto Vergant. NebbjunaZweigeschossiges Haus zum Verkauf in…
$480,602
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Villa 4 zimmer in Veruno, Italien
Villa 4 zimmer
Veruno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
PO-10. Villa in Italien am Lago Mallorca Ein separates Haus auf 3 Stockwerken, im ersten Sto…
$609,544
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Wohnung 4 zimmer in Lesa, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lesa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
PL-PR-A05. Lago Maggiore. Leza. Komfortable Wohnung in einem schönen Wohnhaus mit Pool. Ausg…
$504,046
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Villa 6 zimmer in Massino Visconti, Italien
Villa 6 zimmer
Massino Visconti, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 290 m²
Villa zu verkaufen in Massino Visconti auf den Hügeln des Lago MaggioreVilla zu verkaufen in…
$574,378
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Villa 5 zimmer in Pettenasco, Italien
Villa 5 zimmer
Pettenasco, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 689 m²
FP-932. Moderne Luxusvilla in Pettenasco, See OrtaZwei Außenpools, von denen eines einen beh…
$5,86M
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Wohnung 5 zimmer in Orta San Giulio, Italien
Wohnung 5 zimmer
Orta San Giulio, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 296 m²
FP-T503. Wohnungen zum Verkauf auf dem See von OrtaAm Ufer des Sees Orta in der eleganten al…
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Wohnung 4 zimmer in Meina, Italien
Wohnung 4 zimmer
Meina, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
FP-T445. Zweigeschossiges Penthouse mit schöner Aussicht auf den Lago MaggioreIn Maine, ein …
$386,826
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Villa in Briga Novarese, Italien
Villa
Briga Novarese, Italien
Fläche 8 000 m²
ISM-060417-5. Villa in Briga Novarez. Der SeeDie Villa befindet sich zwischen zwei Seen: See…
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Wohnung 3 zimmer in Miasino, Italien
Wohnung 3 zimmer
Miasino, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 194 m²
FP-T311. Auf dem Hügel in Myazino elegante Wohnung mit herrlichem Blick auf den Orter SeeAuf…
$410,270
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Villa 6 zimmer in Arona, Italien
Villa 6 zimmer
Arona, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
ABI-003I Schöne Villa am Lago MaggioreWunderschöne Lage, auf der ersten Linie des Sees, Vill…
$3,05M
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Villa 2 zimmer in Meina, Italien
Villa 2 zimmer
Meina, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 83 m²
FP-T372. Schöne Villa in der Stadt Maine am Lago MaggioreSchöne Villa am Lago Maggiore mit P…
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Wohnung 4 zimmer in Pella, Italien
Wohnung 4 zimmer
Pella, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
ISM-060417-1. Ferienwohnungen auf der ersten Linie des Sees OrtaHistorische Villa “Helena” w…
$386,826
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Villa 6 zimmer in Agrate Conturbia, Italien
Villa 6 zimmer
Agrate Conturbia, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 195 m²
FP-T721. Villa (Verkauf) » Italien » Lago Maggiore » Agrate-ConturbiaIn der Nähe des Castelc…
$914,316
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Schlafräume 3
Fläche 180 m²
FP-211017. Villa in Arona. Lago Maggiore. ItalienNur wenige Kilometer vom Stadtzentrum von A…
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Villa 3 zimmer in Gozzano, Italien
Villa 3 zimmer
Gozzano, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
ISM-060417-6. Wunderschöne Villa mit Blick Orthopädie Wunderschöne Villa mit Blick auf den O…
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Wohnung 4 zimmer
Lesa, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
FP-T523. Schöne zweistöckige Wohnung in Leza, nur wenige Schritte vom Lago MaggioreSchöne zw…
$304,772
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Villa 6 zimmer in Lesa, Italien
Villa 6 zimmer
Lesa, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 615 m²
Villa in der Stadt Lesa. See MaggioreIn Leza in der Nähe des Zentrums bieten wir eine Immobi…
$4,10M
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Villa 6 zimmer
Meina, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
P-T996. Verkauft! Villa mit einem Yachthafen auf der ersten Linie des Sees, in der Stadt Mai…
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