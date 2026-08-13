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Gewerbeimmobilien in Narni, Italien

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Gewerbefläche 930 m² in Narni, Italien
Gewerbefläche 930 m²
Narni, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 930 m²
KK-1755. Weinberge, Weingut in Umbrien. NarniDas Haus (440 qm) wurde im späten 19. Jahrhunde…
$2,70M
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