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Villen in Macerata, Italien

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Civitanova Marche
3
7 immobilienobjekte total found
Villa 14 zimmer in Camerino, Italien
Villa 14 zimmer
Camerino, Italien
Zimmer 14
Fläche 430 m²
Referenznummer: N1427 Name der Unterkunft: Casa New Road Ort: Auf dem Land Stadt: Zone: F…
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Villa 11 zimmer in Civitanova Marche, Italien
Villa 11 zimmer
Civitanova Marche, Italien
Zimmer 11
Fläche 345 m²
Bauernhaus für Renovierung, schöne Lagestruktur in alten Backstein- und Holzböden Zubehör Ma…
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Villa 14 zimmer in Civitanova Marche, Italien
Villa 14 zimmer
Civitanova Marche, Italien
Zimmer 14
Fläche 600 m²
Villa in herrlicher Lage mit weitem Blick auf das Meer und die Sibillini Berge. Garten von e…
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LDV InvestLDV Invest
Villa 24 zimmer in San Ginesio, Italien
Villa 24 zimmer
San Ginesio, Italien
Zimmer 24
Fläche 600 m²
Großzügiges Bauernhaus auf zwei Ebenen mit einem Innenhof von 8.600 m2, auf dem sich eine Ga…
$575,498
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Villa 30 zimmer in Camerino, Italien
Villa 30 zimmer
Camerino, Italien
Zimmer 30
Fläche 1 400 m²
Referenznummer: N864 (R) Objektname: Casa Ridente Ort: In Land Stadt/Stadt: Zone: Maceratese…
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Villa 19 zimmer in Borgo Pintura, Italien
Villa 19 zimmer
Borgo Pintura, Italien
Zimmer 19
Fläche 760 m²
Renovierte Wohnung im 4. Stock mit Aufzug Wohnbereich mit Küchenzeile Badezimmer Doppelzimme…
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Villa 16 zimmer in Civitanova Marche, Italien
Villa 16 zimmer
Civitanova Marche, Italien
Zimmer 16
Fläche 550 m²
Landtouristenunterkunft in einer natürlichen Oase von 12 Hektar in einer schönen ruhigen Geg…
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Immobilienangaben in Macerata, Italien

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