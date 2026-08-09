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Wohnimmobilien in Macerata, Italien

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Porto Recanati
7
Civitanova Marche
5
Camerino
3
31 immobilienobjekt total found
Haus 13 zimmer in Cessapalombo, Italien
Haus 13 zimmer
Cessapalombo, Italien
Zimmer 13
Fläche 450 m²
Haus zu renovieren in einem Panorama und abgeschieden. Steinstruktur Land 4:00 Acres mit pri…
$93,010
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Haus 8 zimmer in Camporotondo di Fiastrone, Italien
Haus 8 zimmer
Camporotondo di Fiastrone, Italien
Zimmer 8
Fläche 180 m²
Referenznummer: N663 (R) Objektname: Casa Rotondo Ort: Im Dorf Stadt/Stadt: Zone: Maceratese…
$81,384
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Haus 8 zimmer in Macerata, Italien
Haus 8 zimmer
Macerata, Italien
Zimmer 8
Fläche 180 m²
Panoramahütte in einer abgelegenen Lage in der Nähe der Stadtstruktur in gutem Zustand Land …
$232,525
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TekceTekce
Haus in Civitanova Marche, Italien
Haus
Civitanova Marche, Italien
Fläche 900 m²
Baugrundstück mit einem Gebäude zu entrissen Ziel über 80% Wohnfläche 20% Gewerbemasse maxim…
Preis auf Anfrage
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Haus 18 zimmer in Porto Recanati, Italien
Haus 18 zimmer
Porto Recanati, Italien
Zimmer 18
Fläche 540 m²
Großes Panorama-Haus zu restaurieren (Ende des Jahrhunderts) Zwei Etagen für den ältesten Te…
Preis auf Anfrage
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Haus 13 zimmer in San Ginesio, Italien
Haus 13 zimmer
San Ginesio, Italien
Zimmer 13
Fläche 450 m²
Freistehendes Haus aus den 50er Jahren mit 15 tausend Quadratmetern flaches Land teilweise b…
$287,930
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Haus 12 zimmer in Caldarola, Italien
Haus 12 zimmer
Caldarola, Italien
Zimmer 12
Fläche 210 m²
Referenznummer: N931 (R) Name der Unterkunft: Casa Arena Lage: Im Dorf Stadt: Zone: Mazer…
$81,384
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Haus 12 zimmer in San Severino Marche, Italien
Haus 12 zimmer
San Severino Marche, Italien
Zimmer 12
Fläche 280 m²
Bauernhaus auf zwei Ebenen (100 + 100) m mit einer zusätzlichen Mauerwerksstruktur von 40 Qu…
Preis auf Anfrage
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Haus 10 zimmer in Porto Recanati, Italien
Haus 10 zimmer
Porto Recanati, Italien
Zimmer 10
Fläche 350 m²
Gut gemachtes Bauernhaus zu renovieren mit verschiedenen Accessoires. Alte Ziegelstruktur un…
$138,206
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Haus 9 zimmer in Borgo Pintura, Italien
Haus 9 zimmer
Borgo Pintura, Italien
Zimmer 9
Fläche 250 m²
Bauernhaus zu restaurieren bestehend aus zwei benachbarten Gebäuden in verschiedenen Epochen…
Preis auf Anfrage
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Villa 14 zimmer in Camerino, Italien
Villa 14 zimmer
Camerino, Italien
Zimmer 14
Fläche 430 m²
Referenznummer: N1427 Name der Unterkunft: Casa New Road Ort: Auf dem Land Stadt: Zone: F…
Preis auf Anfrage
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Haus in Porto Recanati, Italien
Haus
Porto Recanati, Italien
Fläche 32 600 m²
Bauland von ca. 3.26 ha mit einem genehmigten Unterteilungsplan für gemischte Nutzung: produ…
Preis auf Anfrage
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Villa 11 zimmer in Civitanova Marche, Italien
Villa 11 zimmer
Civitanova Marche, Italien
Zimmer 11
Fläche 345 m²
Bauernhaus für Renovierung, schöne Lagestruktur in alten Backstein- und Holzböden Zubehör Ma…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 7 zimmer in Macerata, Italien
Wohnung 7 zimmer
Macerata, Italien
Zimmer 7
Fläche 130 m²
130 qm Wohnung im zweiten Stock mit Aufzug drei Schlafzimmer Badezimmer Wohnzimmer Küche Dop…
$156,954
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Haus in Civitanova Marche, Italien
Haus
Civitanova Marche, Italien
Fläche 1 300 m²
Menge von 1300 qm in eleganter Gegend Villa Eugenia, maximale realisierbare Volumen 900 m3
$348,787
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Villa 14 zimmer in Civitanova Marche, Italien
Villa 14 zimmer
Civitanova Marche, Italien
Zimmer 14
Fläche 600 m²
Villa in herrlicher Lage mit weitem Blick auf das Meer und die Sibillini Berge. Garten von e…
Preis auf Anfrage
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Haus 7 zimmer in San Severino Marche, Italien
Haus 7 zimmer
San Severino Marche, Italien
Zimmer 7
Fläche 120 m²
Referenznummer: N601 Name der Immobilie: Casa Chigi I Lage: Im Dorf Stadt: Zone: Mazerate…
$81,384
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Haus 14 zimmer in Porto Recanati, Italien
Haus 14 zimmer
Porto Recanati, Italien
Zimmer 14
Fläche 400 m²
Freistehendes Haus mit einem Hektar flachen Grundstück mit einem vorgefertigten Blech-Access…
$395,292
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Villa 24 zimmer in San Ginesio, Italien
Villa 24 zimmer
San Ginesio, Italien
Zimmer 24
Fläche 600 m²
Großzügiges Bauernhaus auf zwei Ebenen mit einem Innenhof von 8.600 m2, auf dem sich eine Ga…
$575,498
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Haus 14 zimmer in San Ginesio, Italien
Haus 14 zimmer
San Ginesio, Italien
Zimmer 14
Fläche 385 m²
Bauernhaus der frühen '900 besteht aus vier Ebenen mit Ziegel und Steinstruktur und Außenput…
$209,272
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Haus in Macerata, Italien
Haus
Macerata, Italien
Fläche 25 000 m²
Einzelhaus in ziemlich gutem Zustand mit allen Dienstleistungen Zubehör 45 qm Mit Blick auf …
Preis auf Anfrage
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Haus 6 zimmer in San Ginesio, Italien
Haus 6 zimmer
San Ginesio, Italien
Zimmer 6
Fläche 120 m²
Referenznummer: N1454 Objektname: Casa Blomm Ort: In Land Stadt/Stadt: Zone: Maceratese Posi…
$174,393
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Wohnung 9 zimmer in Macerata, Italien
Wohnung 9 zimmer
Macerata, Italien
Zimmer 9
Fläche 150 m²
Duplex-Wohnung (auf zwei Ebenen): Erdgeschoss mit Küche Badezimmer Wäscherei im ersten Stock…
$328,240
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Villa 30 zimmer in Camerino, Italien
Villa 30 zimmer
Camerino, Italien
Zimmer 30
Fläche 1 400 m²
Referenznummer: N864 (R) Objektname: Casa Ridente Ort: In Land Stadt/Stadt: Zone: Maceratese…
Preis auf Anfrage
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Haus in Porto Recanati, Italien
Haus
Porto Recanati, Italien
Fläche 3 000 m²
Baugrundstück von 3.000 Quadratmetern in einer gepflegten halb-zentralen Fläche. Mögliche Fl…
Preis auf Anfrage
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Haus 11 zimmer in Porto Recanati, Italien
Haus 11 zimmer
Porto Recanati, Italien
Zimmer 11
Fläche 300 m²
Referenznummer: N721 (R) Objektname: Casa Seven Ort: In Land Stadt/Stadt: Zone: Maceratese P…
$174,393
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Haus 11 zimmer in Porto Recanati, Italien
Haus 11 zimmer
Porto Recanati, Italien
Zimmer 11
Fläche 600 m²
Großes Bauernhaus zu renovieren mit Zubehör in einer Panorama- und abgelegenen Position. Alt…
$162,767
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Haus 17 zimmer in Camerino, Italien
Haus 17 zimmer
Camerino, Italien
Zimmer 17
Fläche 400 m²
Bauernhaus für Renovierung, schöne Lagestruktur in alten Backstein- und Holzböden Zubehör Ma…
Preis auf Anfrage
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Haus 16 zimmer in San Ginesio, Italien
Haus 16 zimmer
San Ginesio, Italien
Zimmer 16
Fläche 450 m²
unvollendete Struktur auf zwei Etagen plus s.tetto Option von zwei Wohnungen Mansarde + zwei…
Preis auf Anfrage
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Villa 19 zimmer in Borgo Pintura, Italien
Villa 19 zimmer
Borgo Pintura, Italien
Zimmer 19
Fläche 760 m²
Renovierte Wohnung im 4. Stock mit Aufzug Wohnbereich mit Küchenzeile Badezimmer Doppelzimme…
Preis auf Anfrage
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Eigenschaftstypen in Macerata

häuser

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