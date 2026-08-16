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Wohnimmobilien in Civitanova Marche, Italien

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5 immobilienobjekte total found
Villa 16 zimmer in Civitanova Marche, Italien
Villa 16 zimmer
Civitanova Marche, Italien
Zimmer 16
Fläche 550 m²
Landtouristenunterkunft in einer natürlichen Oase von 12 Hektar in einer schönen ruhigen Geg…
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Haus in Civitanova Marche, Italien
Haus
Civitanova Marche, Italien
Fläche 1 300 m²
Menge von 1300 qm in eleganter Gegend Villa Eugenia, maximale realisierbare Volumen 900 m3
$348,787
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Villa 11 zimmer in Civitanova Marche, Italien
Villa 11 zimmer
Civitanova Marche, Italien
Zimmer 11
Fläche 345 m²
Bauernhaus für Renovierung, schöne Lagestruktur in alten Backstein- und Holzböden Zubehör Ma…
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Haus in Civitanova Marche, Italien
Haus
Civitanova Marche, Italien
Fläche 900 m²
Baugrundstück mit einem Gebäude zu entrissen Ziel über 80% Wohnfläche 20% Gewerbemasse maxim…
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Villa 14 zimmer in Civitanova Marche, Italien
Villa 14 zimmer
Civitanova Marche, Italien
Zimmer 14
Fläche 600 m²
Villa in herrlicher Lage mit weitem Blick auf das Meer und die Sibillini Berge. Garten von e…
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