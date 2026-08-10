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Wohnimmobilien in Giulianova, Italien

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8 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Giulianova, Italien
Villa 6 zimmer
Giulianova, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
IT-200618. Вилла в историческом центре города, с чудесным видом на мореПродается целый в ист…
$843,984
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Villa 4 zimmer in Mosciano SantAngelo, Italien
Villa 4 zimmer
Mosciano SantAngelo, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
EC-. Предлагаем на продажу часть виллы ( таунхаус дуплекс ) В самом престижном районе города…
$644,710
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Villa in Giulianova, Italien
Villa
Giulianova, Italien
Fläche 500 m²
BG-AH09U . Классическая вилла в GiulianovaЭлегантная вилла в классическом стиле, расположена…
$3,52M
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Villa 6 zimmer in Giulianova, Italien
Villa 6 zimmer
Giulianova, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 200 m²
EC-77. Старинная Вилла в г. Джулиянова Предлагаемая недвижимость находится в городе Джулиян…
$3,28M
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Villa 4 zimmer in Giulianova, Italien
Villa 4 zimmer
Giulianova, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
IT- Verkauf Zweigeschossiges Haus mit einer Fläche von 230 QuadratmeternZum Verkauf ist ein …
$257,884
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Villa 5 zimmer in Giulianova, Italien
Villa 5 zimmer
Giulianova, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 520 m²
ARH-180220-1. Палаццо в историческом центре города с чудесным видом на мореПалаццо в историч…
$820,540
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Reihenhaus 11 zimmer in Giulianova, Italien
Reihenhaus 11 zimmer
Giulianova, Italien
Zimmer 11
Fläche 350 m²
Einfamilienhaus mit Garten 1.000 qm Auf zwei Etagen von je 150 qm plus Dachgeschoss mit Wohn…
Preis auf Anfrage
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Villa 4 zimmer in Giulianova, Italien
Villa 4 zimmer
Giulianova, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
EC-181219-2. Таунхаус дуплекс в городе ДжульяноваВ самом престижном районе города Джульнова,…
$644,710
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