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Villen in Genua, Italien

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Arenzano
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8 immobilienobjekte total found
Villa 11 zimmer in Camogli, Italien
Villa 11 zimmer
Camogli, Italien
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Verkaufen in Camogli – Exklusive Villa mit atemberaubendem Meerblick im Herzen von Portofino…
$3,39M
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Villa 6 zimmer in Santa Margherita Ligure, Italien
Villa 6 zimmer
Santa Margherita Ligure, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Etagenzahl 3
Santa Margherita Ligure – Gemütliche Wohnung in einer Periode Villa mit Garten und Terrassen…
$2,28M
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Villa in Arenzano, Italien
Villa
Arenzano, Italien
Fläche 270 m²
KK-070715-4. Villa in einem privaten KomplexVilla: 30 km zum Flughafen Genua 148 km von der …
$3,16M
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Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
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Villa 5 zimmer in Arenzano, Italien
Villa 5 zimmer
Arenzano, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 350 m²
ED-250417. Комплекс из четырех вилл в зоне Пинета-ди-АренцаноКомплекс из четырех вилл находи…
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Villa in Camogli, Italien
Villa
Camogli, Italien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 477 m²
CAMOLI (Ligurien)// 3 Villen und Gästehaus // 9.000 qm Grundstück // Meerblick // Stellplätz…
$9,30M
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Villa in Portofino, Italien
Villa
Portofino, Italien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
PORTOFINO (Ligurien) // MAIN VILLA 400 KV M // ORANGERY // TEIL 25.000 KV M // PRIZATION unt…
$9,30M
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Villa in Arenzano, Italien
Villa
Arenzano, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Etagenzahl 3
Die Villa befindet sich im renommiertesten Teil von Arenzano, nur einen kurzen Spaziergang v…
$1,75M
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Villa 10 zimmer in Recco, Italien
Villa 10 zimmer
Recco, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 585 m²
Majestic villa facing the sea in Recco and Camogli, magnificent villa to renovate with a lar…
$3,15M
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Immobilienangaben in Genua, Italien

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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