  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Genua
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Genua, Italien

Villa 11 zimmer in Camogli, Italien
Villa 11 zimmer
Camogli, Italien
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Verkaufen in Camogli – Exklusive Villa mit atemberaubendem Meerblick im Herzen von Portofino…
$3,39M
