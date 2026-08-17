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Wohnimmobilien in Friaul-Julisch Venetien, Italien

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Grado
6
11 immobilienobjekte total found
Villa in Fagagna Feagne, Italien
Villa
Fagagna Feagne, Italien
Fläche 746 m²
Beschreibung des Objekts Unter den malerischen Hügellandschaften von Faganja, in der renomm…
$2,87M
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Wohnung 1 zimmer in Barcis, Italien
Wohnung 1 zimmer
Barcis, Italien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 3/4
Fertiggestelltes Wohnkomplex der Business Class, Barchis, Friaul-Venedig-Julien, Provinz Por…
$185,794
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Wohnung 2 zimmer in Grado, Italien
Wohnung 2 zimmer
Grado, Italien
Zimmer 2
TWO-ROOM APARTMENT IN THE HISTORIC CENTER OF GRADO, ITALY For sale is a charming apartmen…
$549,418
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 10 zimmer in Nabresina, Italien
Villa 10 zimmer
Nabresina, Italien
Zimmer 10
Fläche 433 m²
Etagenzahl 3
Stellen Sie sich vor, in einer luxuriösen Villa mit Blick auf die Adria, im Herzen einer der…
$2,19M
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Villa in Grado, Italien
Villa
Grado, Italien
RUSTIC VILLA IN LOC. BELVEDERE, GRADO, ITALY For sale is a characteristic, rustic villa i…
$619,442
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Penthouse in Grado, Italien
Penthouse
Grado, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 366 m²
GRADO ITALY - PRESTIGIOUS THREE-BEDROOM PENTHOUSE ON TWO LEVELS In a central location, no…
$2,59M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 4 zimmer in Grado, Italien
Wohnung 4 zimmer
Grado, Italien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
EXCLUSIVE APARTMENT IN GRADO, ITALY For sale is a luxurious and exclusive apartment in th…
$807,968
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Wohnung in Grado, Italien
Wohnung
Grado, Italien
EXCLUSIVITY! RESIDENTIAL PROJECT IN GRADO, ITALY – PRESENTED BY IMMOTRADING Exclusive res…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Barcis, Italien
Wohnung 2 zimmer
Barcis, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/4
Die neue Wohnentwicklung befindet sich im Nordosten Italiens, zu den Füßen des Nationalparks…
$58,524
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Wohnung 3 zimmer in Lignano Sabbiadoro, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lignano Sabbiadoro, Italien
Zimmer 3
Fläche 100 m²
EXCLUSIVE APARTMENT - PENTHOUSE (ATTICO) BY THE SEA ITALY - LIGNANO SABBIADORO For sale i…
$667,920
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Wohnung 1 zimmer in Grado, Italien
Wohnung 1 zimmer
Grado, Italien
Zimmer 1
APARTMENT IN THE HISTORIC CENTER OF GRADO, ITALY - 1 ROOM For sale is a charming one-room…
$333,960
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Eigenschaftstypen in Friaul-Julisch Venetien

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Friaul-Julisch Venetien, Italien

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Luxuriös
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