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Villen mit Swimmingpool in Desenzano del Garda, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
GH-DV3780. Stadthaus in einer exklusiven Residenz in Desenzano.Auf den grünen Hügeln, die di…
$586,100
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Red Feniks Montenegro
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