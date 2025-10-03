Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Comunita territoriale della Val di Fiemme
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Comunita territoriale della Val di Fiemme, Italien

2 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Gablöss, Italien
Haus 4 zimmer
Gablöss, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Etagenzahl 2
Preis auf Anfrage
Chalet 5 Schlafzimmer in Predazzo, Italien
Chalet 5 Schlafzimmer
Predazzo, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Verkauft wird die Villa in der Gemeinde Val di Fiemme, in einem malerischen, sonnigen Ort, m…
$855,873
Immobilienangaben in Comunita territoriale della Val di Fiemme, Italien

