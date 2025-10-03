Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Comunita territoriale della Val di Fiemme
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Comunita territoriale della Val di Fiemme, Italien

1 immobilienobjekt total found
Chalet 5 Schlafzimmer in Predazzo, Italien
Chalet 5 Schlafzimmer
Predazzo, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Verkauft wird die Villa in der Gemeinde Val di Fiemme, in einem malerischen, sonnigen Ort, m…
$855,873
