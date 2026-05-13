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Villen mit Swimmingpool in Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Italien

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Salo
16
Maderno
3
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Villa 4 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
GH-LV04726. Угловой таунхаус с видом на озероВ Гаино ( районе городка Тосколано Мадерно ), в…
$445,436
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Red Feniks Montenegro
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Immobilienangaben in Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano, Italien

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Luxuriös
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