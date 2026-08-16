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Gewerbeimmobilien in Camerino, Italien

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Gewerbefläche 170 m² in Camerino, Italien
Gewerbefläche 170 m²
Camerino, Italien
Zimmer 7
Fläche 170 m²
Wohnhaus komplett renoviert in einem isolierten Bergdorf auf über 800 Metern Höhe Zwei Stock…
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