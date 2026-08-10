Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Bergamo
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Bergamo, Italien

;
1 immobilienobjekt total found
Villa 20 zimmer in Tavernola Bergamasca, Italien
Villa 20 zimmer
Tavernola Bergamasca, Italien
Zimmer 20
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 23 500 m²
Etagenzahl 2
Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert mit exklusivem Botanischen Garten und Blick auf den Monte…
$3,78M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bergamo, Italien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen