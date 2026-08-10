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Wohnimmobilien in Bergamo, Italien

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Wohnung 3 zimmer in Albano SantAlessandro, Italien
Wohnung 3 zimmer
Albano SantAlessandro, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 108 m²
PO-A242. Ferienwohnungen (Verkauf) » Italien » Lobardia » Albano Sant'AlessandroDachgeschoss…
$332,853
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Red Feniks Montenegro
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Villa 20 zimmer in Tavernola Bergamasca, Italien
Villa 20 zimmer
Tavernola Bergamasca, Italien
Zimmer 20
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 23 500 m²
Etagenzahl 2
Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert mit exklusivem Botanischen Garten und Blick auf den Monte…
$3,78M
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Immobilienangaben in Bergamo, Italien

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