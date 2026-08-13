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Gewerbeimmobilien in Bagno a Ripoli, Italien

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 613 m² in Grassina, Italien
Gewerbefläche 613 m²
Grassina, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 613 m²
KK-1261. Виноградник, винодельня в ТосканеЭто поместье площадью около 41 гектара, расположен…
$3,28M
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Red Feniks Montenegro
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