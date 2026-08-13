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Wohnimmobilien in Ascoli Piceno, Italien

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San Benedetto del Tronto
7
20 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 5 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭклюзивный и роскошный д…
$1,76M
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Red Feniks Montenegro
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Haus 14 zimmer in Grottammare, Italien
Haus 14 zimmer
Grottammare, Italien
Zimmer 14
Fläche 750 m²
Haus zu renovieren im historischen Zentrum mit einem 800 qm umzäunten Garten. Zwei Ebenen fü…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 5 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Wohnung 5 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 5
Fläche 80 m²
Zweite Reihe Meer Wohnung von 80 qm intern zu überprüfen Erhöht Erdgeschoss Zwei Schlafzimme…
Preis auf Anfrage
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LDV InvestLDV Invest
Villa 6 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 6 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
BG-ABIV5601U Luxusvilla im mediterranen Stil, San Benedetto del TrontoLuxus Villa im mediter…
$3,52M
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Haus 22 zimmer in Monteprandone, Italien
Haus 22 zimmer
Monteprandone, Italien
Zimmer 22
Fläche 440 m²
Altes Bauernhaus zu renovieren mit Meerblick zweistöckig plus Dachgeschoss Mehrere Accessoir…
Preis auf Anfrage
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Haus 9 zimmer in Ripatransone, Italien
Haus 9 zimmer
Ripatransone, Italien
Zimmer 9
Fläche 260 m²
Referenznummer: N1058Name der Unterkunft: Casa CaffèOrt: Im LandStadt: Zone: PicenoPosition:…
$209,272
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Villa 15 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 15 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 15
Fläche 500 m²
Villa aus dem 19. Jahrhundert mit 2.000 m2 Park mit Palmen und hohen Bäumen. Drei Ebenen von…
Preis auf Anfrage
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Villa 16 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 16 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 16
Fläche 500 m²
Wohnung im historischen Zentrum im zweiten Stock ohne Aufzug in einem Gebäude von nur drei W…
Preis auf Anfrage
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Villa 5 zimmer in Acquaviva Picena, Italien
Villa 5 zimmer
Acquaviva Picena, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 400 m²
BG-ABIV5801U Luxusvilla in der Nähe von AcquavivaModerne Villa mit herrlichem Meerblick. In …
$2,29M
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Wohnung 4 zimmer in Montemonaco, Italien
Wohnung 4 zimmer
Montemonaco, Italien
Zimmer 4
Fläche 45 m²
Wohnung im Erdgeschoss in einem Gebäude von nur zwei Wohnungen Wohnzimmer Schlafzimmer und B…
$58,131
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Villa 6 zimmer in Brecciarolo, Italien
Villa 6 zimmer
Brecciarolo, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 850 000 m²
BG-ABIV5201U Altes Haus in Marina del TrontoAltes Haus in Marina del Tronto, 15 km von Alba …
$2,05M
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Villa 5 zimmer in Monteprandone, Italien
Villa 5 zimmer
Monteprandone, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
BG-AH05U Schönes Haus in den Hügeln von MonteprandoneSchönes Haus auf den Hügeln von Montepr…
$2,34M
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Haus 5 zimmer in Montemonaco, Italien
Haus 5 zimmer
Montemonaco, Italien
Zimmer 5
Fläche 70 m²
Renoviertes Steinhaus in einem charmanten Dorf am Fuße des Sibyl Zweigeschoss Wohnzimmer zwe…
$58,131
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Villa 5 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 5 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
BG-V5602U. Villa auf der ersten Linie in San Benedetto del TrontoFamilienhaus, auf der erste…
$1,93M
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Haus 32 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Haus 32 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 32
Fläche 1 600 m²
Gebäude im Zentrum ideal für Unternehmen (in Wohnungen umgewandelt werden). Volumen 4.800 Kubikmeter
Preis auf Anfrage
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Villa 40 zimmer in Offida, Italien
Villa 40 zimmer
Offida, Italien
Zimmer 40
Fläche 1 000 m²
Villa auf drei Ebenen von über 1.000 m2 mit 40 Zimmern 9 Bäder 13 Schlafzimmer, hochwertige …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 9 zimmer in Grottammare, Italien
Wohnung 9 zimmer
Grottammare, Italien
Zimmer 9
Fläche 214 m²
Schönes Panorama-Penthouse ein paar Schritte vom Meer Terrasse auf vier Seiten von 80 Quadra…
Preis auf Anfrage
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Haus 17 zimmer in Montemonaco, Italien
Haus 17 zimmer
Montemonaco, Italien
Zimmer 17
Fläche 560 m²
Steinbaustelle im Dorf Umbau von mehr angrenzenden Gebäuden auf drei Ebenen komplett renovie…
$139,515
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Villa 6 zimmer in Castorano, Italien
Villa 6 zimmer
Castorano, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 000 m²
BG-V5101U. Древний епископский дворец в Колли-дель-ТронтоДревний епископский дворец в Коли-д…
$2,46M
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Wohnung 8 zimmer in Ascoli Piceno, Italien
Wohnung 8 zimmer
Ascoli Piceno, Italien
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 218 m²
$426,996
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