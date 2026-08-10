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Wohnimmobilien in San Benedetto del Tronto, Italien

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7 immobilienobjekte total found
Villa 15 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 15 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 15
Fläche 500 m²
Villa aus dem 19. Jahrhundert mit 2.000 m2 Park mit Palmen und hohen Bäumen. Drei Ebenen von…
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Villa 5 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 5 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
BG-AH08U . Эксклюзивная и роскошная вилла, Сан-Бенедетто-дель-ТронтоЭклюзивный и роскошный д…
$1,76M
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Villa 5 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 5 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
BG-V5602U. Villa auf der ersten Linie in San Benedetto del TrontoFamilienhaus, auf der erste…
$1,93M
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Wohnung 5 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Wohnung 5 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 5
Fläche 80 m²
Zweite Reihe Meer Wohnung von 80 qm intern zu überprüfen Erhöht Erdgeschoss Zwei Schlafzimme…
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Villa 6 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 6 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
BG-ABIV5601U Luxusvilla im mediterranen Stil, San Benedetto del TrontoLuxus Villa im mediter…
$3,52M
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Haus 32 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Haus 32 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 32
Fläche 1 600 m²
Gebäude im Zentrum ideal für Unternehmen (in Wohnungen umgewandelt werden). Volumen 4.800 Kubikmeter
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Villa 16 zimmer in San Benedetto del Tronto, Italien
Villa 16 zimmer
San Benedetto del Tronto, Italien
Zimmer 16
Fläche 500 m²
Wohnung im historischen Zentrum im zweiten Stock ohne Aufzug in einem Gebäude von nur drei W…
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